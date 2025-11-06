Plenkoviću, imamo li problem? Pogledajte koliko je do sada potrošeno, a koliko je 'sjelo'

Na mirovine smo do rujna potrošili 5,7 milijardi eura, ali uplate doprinosa to ne prate, donosi mirovina.hr.

Naime, država najviše novca troši na mirovine i plaće u državnom i javnom sektoru. U prvih osam mjeseci ove godine za mirovine je potrošeno više od 5,7 milijardi eura, dok je od doprinosa za mirovinsko osiguranje uprihodovano samo 3,8 milijardi eura – oko 34% manje od potrebnog iznosa za isplatu svih mirovinskih davanja. Prije 15 godina, trošak iz državnog proračuna za mirovine bio je gotovo upola manji.

Potrošnja za mirovine kontinuirano raste zbog redovnog usklađivanja mirovina s rastom plaća i cijena, zakonskih izmjena te novih državnih davanja i naknada. Lani je za mirovine ukupno potrošeno 8,3 milijarde eura, dok je godinu dana ranije taj iznos bio 7,2 milijarde. U posljednjih pet godina izdaci su posebno porasli, dijelom zbog inflacije, rasta plaća i značajnijeg uključivanja novih vrsta naknada u mirovinski sustav. Za usporedbu, 2017. godine izdaci su iznosili 5 milijardi eura, a 2003. godine samo 3 milijarde eura, što je tri puta manje od današnjeg troška.

Troškovi pojedinih naknada porasli i do 50 posto

Prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje također rastu s plaćama i brojem zaposlenih, što povoljno utječe na državni proračun i stabilnost sustava, no i dalje nisu dovoljni za pokrivanje svih troškova. U 2017. je od doprinosa uplaćeno 2,8 milijardi eura, a 2003. godine 1,8 milijardi. Financijski plan Zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuje i da su troškovi pojedinih naknada u 2025. porasli i do 50%, što dodatno povećava opterećenje proračuna.

Na plaće zaposlenih u prvih osam mjeseci ove godine država je potrošila 3,4 milijarde eura, dok je ukupni rashod za zaposlene dosegao 4,1 milijardu eura. Lani je za iste svrhe izdvojeno 5,6 milijardi eura, što pokazuje značajan rast plaća u javnom i državnom sektoru. Prije pet godina za plaće je izdvajano oko 3 milijarde eura, a deset godina ranije manje od tri milijarde eura.

Osim mirovina i plaća, država troši i na razne pomoći vlastitim tvrtkama i ustanovama. U prvih osam mjeseci ove godine ti su transferi iznosili 4,6 milijardi eura, što je više od ukupnog iznosa za plaće zaposlenih. U te pomoći spadaju izdaci prema Hrvatskim cestama, Hrvatskim željeznicama, HZZO-u i obrazovanju, a cilj im je podržati funkcionalnost i održivost ključnih javnih službi.

