Plenković u Banskim dvorima primio majku Jean-Michela Nicoliera: 'Hrvatska mu duguje trajnu zahvalnost'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je u utorak u Banskim dvorima Lyliane Fournier, majku francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci nedavno identificirani kod Ovčare.

"U Banskim dvorima primio sam gđu Lyliane Fournier, majku Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je svojim životom postao simbol hrabrosti i solidarnosti u obrani Vukovara. Nakon više od tri desetljeća, njegovi su posmrtni ostaci identificirani kod Ovčare. Hrvatska mu duguje trajnu zahvalnost", objavio je Plenković na platformi X.

Jean-Michel Nicolier, koji se 1991. godine priključio obrani Vukovara kao pripadnik HOS-a, ubijen je nakon pada grada, a njegovi posmrtni ostaci dugo su se smatrali nestalima.

Nicolier će biti pokopan sutra, 6. studenoga, u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru, uz najviše vojne počasti.

Na sprovodu se očekuju tisuće ljudi. Njegova majka i brat odlučili su da će ga pokopati u gradu za koji se borio i u kojem je izgubio život.

