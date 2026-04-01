VIJEĆE ZA NACIONALNU SIGURNOST

Plenković i Milanović sastaju se danas iza zatvorenih vrata, ovo se čekalo više od četiri godine

Plenković i Milanović sastaju se danas iza zatvorenih vrata, ovo se čekalo više od četiri godine
Foto: RTL Danas

Iz Ureda za odnose s javnošću Vlade RH priopćeno je da će obje sjednice biti zatvorene za javnost pa medijima neće biti omogućen pristup te da će o zaključcima izvijestiti priopćenjem uz službene fotografije

1.4.2026.
8:22
Hina
RTL Danas
Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu u srijedu će održati svoje sjednice na kojima će se razgovarati o posljedicama ratova na Bliskom istoku i Ukrajini te o modernizaciji Hrvatske vojske, a Vijeću za nacionalnu sigurnost ovo će biti prva sjednica nakon gotovo četiri i pol godine. Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost na rasporedu je u 13 sati u Banskim dvorima, a nakon nje na istom mjestu slijedi sjednica Vijeća za obranu. 

Sazivanje sjednica predložio je premijer Andrej Plenković 17.ožujka, kako bi se raspravilo o posljedicama koje bi ratna zbivanja na globalnoj i europskoj razini mogla imati na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj, poručili su tada iz Vlade. Plenković je predložio i raspravu o daljnjim aspektima modernizacije Hrvatske vojske i jačanju njezinih obrambenih sposobnosti.

Predsjednik Zoran Milanović odgovorio je na dopis premijera 20.ožujka, izvijestili su iz Ureda predsjednika, kada je prihvatio održavanje sjednica kao i teme o kojima bi se razgovaralo.

Posljednji susret bio je prije rata u Ukrajini

Posljednja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održana je 9.studenoga 2021.godine, tri i pol mjeseca prije početka ruske agresije na Ukrajinu. Vijeće je na toj sjednici raspravljalo o sigurnosnom stanju u jugoistočnoj Europi i o problemu nezakonitih migracija.

U sastavu Vijeća za nacionalnu sigurnost su predsjednik Republike, predsjednik Vlade, član Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost, ministar obrane, ministar unutarnjih poslova, ministar vanjskih poslova, ministar pravosuđa, savjetnik predsjednika RH za nacionalnu sigurnost, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, ravnatelj Sigurnosno- obavještajne agencije, ravnatelj Vojno- sigurnosno obavještajne agencije te predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"Očekujem da svi koji su članovi vijeća budu nazočni", rekao je premijer Plenković u izjavi novinarima prije desetak dana. Iz Ureda za odnose s javnošću Vlade RH priopćeno je da će obje sjednice biti zatvorene za javnost pa medijima neće biti omogućen pristup te da će o zaključcima izvijestiti priopćenjem uz službene fotografije.

