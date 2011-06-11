UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Vojnici ubili pakistanskog tinejdžera

Pakistanske sigurnosne službe na udaru su kritika jer je pakistanska televizija Awaz objavila snimku navodnog ubojstva 18-godišnjeg mladića iz neposredne blizine.

Na snimci se vidi kako tinejdžer koji je identificiran kao Sarfataz Shah moli za milost prije ubojstva, a snimka se prekida neposredno prije nego što ga vojnici upuca šest vojnika.

Pakistanski premijer u medijima je poručio kako će se ovo ubojstvo istražiti, a počinitelji kazniti. Već su, navodno, uhitili šest nemilosrdnih vojnika.