MOLIO ZA MILOST /

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Vojnici ubili pakistanskog tinejdžera

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Vojnici ubili pakistanskog tinejdžera
Pakistanska je televizija objavila šokantne snimke ubojstva 18-godišnjeg mladića kojeg je šest vojnika ubilo iz neposredne blizine.

11.6.2011.
9:06
Pakistanske sigurnosne službe na udaru su kritika jer je pakistanska televizija Awaz objavila snimku navodnog ubojstva 18-godišnjeg mladića iz neposredne blizine.

Na snimci se vidi kako tinejdžer koji je identificiran kao Sarfataz Shah moli za milost prije ubojstva, a snimka se prekida neposredno prije nego što ga vojnici upuca šest vojnika.

Pakistanski premijer u medijima je poručio kako će se ovo ubojstvo istražiti, a počinitelji kazniti. Već su, navodno, uhitili šest nemilosrdnih vojnika.

