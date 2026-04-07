Nešto se sprema? 'Zrakoplov Sudnjeg dana' kružio oko nuklearnog zapovjednog centra

Američki zrakoplov Boeing E-4B "Nightwatch", poznat i kao "zrakoplov Sudnjeg dana", kružio je u ponedjeljak oko nuklearnog zapovjednog centra u Nebraski, javlja Daily Star.

Napravio je nekoliko krugova iznad zračne baze Offutt. Podaci o praćenju leta pokazali su da je bazu napustio u 10.17 sati po istočnom vremenu te da ju je okružio najmanje šest puta.

Let u ponedjeljak potaknuo je teorije da bi mogao biti na neki način povezan s rastućim napetostima na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će se na Teheran "obrušiti pakao" ako ne pristane na sporazum ili ponovno ne otvori Hormuški tjesnac.

Što je zrakoplov sudnjeg dana?

Podsjetimo, E-4B Nightwatch jedan je od najtajnovitijih, ali ujedno i najvažnijih zrakoplova u američkim oružanim snagama. Službeno služi kao Nacionalni zračni operativni centar, odnosno leteće središte za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Temelji se na Boeingu 747, zaštićen je od elektromagnetskih impulsa te ima ugrađene komunikacijske i operativne centre. Zahvaljujući nadopunjavanju goriva u letu, u zraku može ostati nekoliko dana, a najmanje jedan od ukupno četiri E-4B aviona uvijek je u stanju pripravnosti.

Zadaća mu je osigurati da političko i vojno vodstvo SAD-a bude u stanju sposobno djelovati čak i ako je kopnena infrastruktura uništena ili joj se više ne može pristupiti. U zrakoplovu može boraviti do 110 ljudi, uključujući predsjednika ministra obrane, Glavni stožer i komunikacijske timove. Dosad je korišten tek u jednoj izvanrednoj situaciji, nakon napada 11. rujna 2001. Jedan "zrakoplov Sudnjeg dana" tada je poletio kao leteće zapovjedno središte kako bi se osigurala sposobnost djelovanja američke vlade.

