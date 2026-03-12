Žestoki udar ukrajinskih dronova: 'Pogodili smo jednu od najvećih naftnih lokacija na jugu Rusije'
Ruska regionalna radna skupina izjavila je da nitko nije ozlijeđen u napadu dronom
Ukrajina je napala naftnu crpnu stanicu i čvorište u ruskoj Krasnodarskoj regiji, rekao je u četvrtak dužnosnik ukrajinske sigurnosne službe SBU, što je najnovija meta kampanje Kijeva za napade na rusku stratešku infrastrukturu.
Čvorište Tihoreck jedna je od najvećih naftnih lokacija na jugu Rusije i jedini je put opskrbe naftnim derivatima do ključne crnomorske luke Novorosijsk, rekao je dužnosnik, dodajući da je nakon napada dronom na Tihoreck izbio veliki požar. Naftni terminal Šeskaris u Novorosijsku napadnut je ranije ovog mjeseca od strane ukrajinskih dronova, što je dovelo do privremene obustave utovara nafte.
Čvorište Tihoreck, kojim upravlja monopol na naftovode Transnjeft, ima dovoljno kapaciteta za skladištenje nafte, kao i željeznički terminal. Nafta koju crpi namijenjena je i za izvoz i za domaću upotrebu, uključujući Rosnjeftovu rafineriju Tuapse. Transneft nije odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.
Nema ozlijeđenih
Ruska regionalna radna skupina izjavila je da nitko nije ozlijeđen u napadu dronom, dok je rusko Ministarstvo obrane izjavilo da je 80 ukrajinskih dronova presretnuto i uništeno iznad ruskih regija tijekom noći.
Kijev redovito izvodi napade dugog dometa na Rusiju, s ciljem uništavanja naftnih rafinerija, skladišta i naftovoda kako bi osakatio glavni izvor financiranja Moskve za rat u Ukrajini. Rusija je više puta napadala energetsku infrastrukturu u Ukrajini otkako je napala svog susjeda u veljači 2022.
Andrij Kovalenko, voditelj ukrajinskog državnog Centra za suzbijanje dezinformacija, rekao je da su ukrajinske snage samo u proteklom mjesecu napale nekoliko kemijskih postrojenja u Rusiji koja proizvode eksploziv.
To uključuje dva napada na Metafrax Chemicals, kao i napade na Dorogobuž, UralKhim, Akron i KujbiševAzot, dodao je.
"Ukrajina postupno uništava ruski vojno-industrijski kompleks i njegove cikluse“, rekao je Kovalenko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. U utorak je Ukrajina napala ključnu tvornicu Kremnij El koja proizvodi komponente za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Brjansk.
