Žestoki udar ukrajinskih dronova: 'Pogodili smo jednu od najvećih naftnih lokacija na jugu Rusije'

Ukrajina je napala naftnu crpnu stanicu i čvorište u ruskoj Krasnodarskoj regiji, rekao je u četvrtak dužnosnik ukrajinske sigurnosne službe SBU, što je najnovija meta kampanje Kijeva za napade na rusku stratešku infrastrukturu.

Čvorište Tihoreck jedna je od najvećih naftnih lokacija na jugu Rusije i jedini je put opskrbe naftnim derivatima do ključne crnomorske luke Novorosijsk, rekao je dužnosnik, dodajući da je nakon napada dronom na Tihoreck izbio veliki požar. Naftni terminal Šeskaris u Novorosijsku napadnut je ranije ovog mjeseca od strane ukrajinskih dronova, što je dovelo do privremene obustave utovara nafte.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Ukrainian drones struck Russia's key Tikhoretsk oil hub, scoring multiple direct hits and igniting a major fire.



The Tikhoretsk facility in Krasnodar Krai serves as a critical node in Russia's southern oil logistics network. It functions as one of the region's largest… pic.twitter.com/t0wHfdbUtI — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 12, 2026 Tikhoretsk… Large-scale fire. 🇷🇺#Russia #Tikhoretsk #Fire #BreakingNews pic.twitter.com/YelHQLNEk0 — RusWar (@ruswar) March 12, 2026

Čvorište Tihoreck, kojim upravlja monopol na naftovode Transnjeft, ima dovoljno kapaciteta za skladištenje nafte, kao i željeznički terminal. Nafta koju crpi namijenjena je i za izvoz i za domaću upotrebu, uključujući Rosnjeftovu rafineriju Tuapse. Transneft nije odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.

Nema ozlijeđenih

Ruska regionalna radna skupina izjavila je da nitko nije ozlijeđen u napadu dronom, dok je rusko Ministarstvo obrane izjavilo da je 80 ukrajinskih dronova presretnuto i uništeno iznad ruskih regija tijekom noći.

Kijev redovito izvodi napade dugog dometa na Rusiju, s ciljem uništavanja naftnih rafinerija, skladišta i naftovoda kako bi osakatio glavni izvor financiranja Moskve za rat u Ukrajini. Rusija je više puta napadala energetsku infrastrukturu u Ukrajini otkako je napala svog susjeda u veljači 2022.

Andrij Kovalenko, voditelj ukrajinskog državnog Centra za suzbijanje dezinformacija, rekao je da su ukrajinske snage samo u proteklom mjesecu napale nekoliko kemijskih postrojenja u Rusiji koja proizvode eksploziv.

To uključuje dva napada na Metafrax Chemicals, kao i napade na Dorogobuž, UralKhim, Akron i KujbiševAzot, dodao je.

"Ukrajina postupno uništava ruski vojno-industrijski kompleks i njegove cikluse“, rekao je Kovalenko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. U utorak je Ukrajina napala ključnu tvornicu Kremnij El koja proizvodi komponente za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Brjansk.

