Žene godišnje zarađuju 3900 eura manje od muškaraca: Evo kako stoji Hrvatska

Žene zaposlene u Europskoj uniji svake godine zbog razlike u plaćama u odnosu na muškarce izgube ukupno više od 358 milijardi eura, što je u prosjeku gotovo 3.900 eura po zaposlenoj osobi.

Problem je ovo na koji ponovno upozoravaju podaci Europske konfederacije sindikata (ETUC), objavljeni u trenutku kada je većina država članica propustila rok za provedbu europske Direktive o transparentnosti plaća.

Prema podacima Eurostata, žene u EU u prosjeku zarađuju bruto satnicu koja je 11,1 posto niža u odnosu na satnicu koju ostvaruju muškarci. Drugim riječima, na svakih 100 eura koje zaradi muškarac, žena u prosjeku zaradi 88,9 eura, piše Euronews.

Gube milijarde eura godišnje

Na godišnjoj razini to znači da prosječna zaposlena žena u Europskoj uniji zaradi oko 3.900 eura manje od muškarca. Budući da u EU radi oko 92,5 milijuna žena, ukupni godišnji gubitak doseže više od 358 milijardi eura.

Glavna tajnica ETUC-a Esther Lynch upozorila je da su troškovi uvođenja mjera transparentnosti plaća za poslodavce relativno mali, dok neprovođenje propisa žene stoji milijarde eura izgubljenih prihoda. Direktiva o transparentnosti plaća odnosi se na poduzeća sa 100 ili više zaposlenih, a procjene ETUC-a temelje se na toj skupini radnica, kojih je oko 43 milijuna.

Jedina iznimka

Među državama članicama EU-a, Luksemburg je jedina zemlja u kojoj žene u prosjeku zarađuju više od muškaraca, i to oko 474 eura godišnje.

Najveći godišnji gubici zabilježeni su u Finskoj (7.592 eura), Austriji (6.854 eura), Njemačkoj (6.049 eura) i Švedskoj (5.116 eura).

Iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 3.881 euro, nalaze se Estonija (4.967 eura), Francuska (4.536 eura), Češka (4.499 eura) i Irska (4.129 eura).

Procijenjeni godišnji gubitak iznosi 3.684 eura u Nizozemskoj, 3.487 eura u Slovačkoj, 3.405 eura na Cipru, 3.181 euro u Mađarskoj, 2.856 eura u Latviji, 2.591 euro u Grčkoj, 2.404 eura u Litvi, 2.245 eura u Sloveniji te 2.005 eura u Španjolskoj.

Najmanji jaz zabilježen je u Belgiji, gdje žene godišnje zarađuju 322 eura manje od muškaraca.

Godišnji gubitak manji od 1.000 eura imaju još Rumunjska i Poljska, dok je među četiri najveća gospodarstva EU najmanja razlika u Italiji, gdje iznosi 1.557 eura.

U Hrvatskoj žene godišnje zarađuju 1.328 eura manje od muškaraca.

Većina država nije provela europsku direktivu

Direktiva Europske unije o transparentnosti plaća trebala je biti prenesena u nacionalna zakonodavstva do 7. lipnja 2026., no većina država članica nije ispoštovala taj rok. "Potpuno je neprihvatljivo da žene, koje već desetljećima trpe diskriminaciju u plaćama, i dalje čekaju provedbu propisa. Vrijeme je da se prekine kultura tajnosti koja je omogućavala diskriminaciju pri određivanju plaća", poručila je Esther Lynch.

Prema procjenama ETUC-a, smanjenje rodnog jaza u plaćama makar i za 10 posto donijelo bi osjetnu korist. Prosječna zaposlena žena u EU tada bi godišnje zaradila oko 672 eura više.

Najveći rast primanja ostvarile bi žene u Francuskoj, oko 1.069 eura godišnje, te u Irskoj s dodatnih 1.033 eura. Slijede Finska (963 eura), Njemačka (867 eura), Italija (847 eura) i Danska (802 eura). Najmanji učinak bio bi u Poljskoj, gdje bi prosječno povećanje iznosilo 221 euro, budući da je razlika u plaćama između žena i muškaraca ondje već relativno mala.

Hrvatice bi zarađivale oko 278 eura više.

Državama prijeti sud

Zamjenica glavne tajnice ETUC-a Isabelle Schömann upozorila je da bi države koje i dalje odgađaju provedbu Direktive mogle završiti pred sudom zbog neispunjavanja svojih zakonskih obveza.

Rodni jaz u plaćama među državama Europske unije i dalje se znatno razlikuje – od minus 0,8 posto u Luksemburgu, gdje žene zarađuju više od muškaraca, do čak 18,8 posto u Estoniji, koja bilježi najveću razliku u Uniji. Razlika u Hrvatskoj je 6,6 posto.