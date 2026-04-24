Žene će morati u vojsku ako izbije treći svjetski rat? Stručnjaci upozorili na problem

Neudate žene u dvadesetim godinama mogle bi se suočiti s regrutacijom u britansku vojsku ako izbije treći svjetski rat, piše portal Daily Star u četvrtak koji se poziva na povijesni presedan.

Naime, žene su tijekom Drugog svjetskog rata bile pozivane u pomoćne uloge ili u ključne industrije prema Zakonu o nacionalnoj službi iz 1941. godine.

Iako nisu slane u borbene jedinice na prvoj crti bojišnice, njihova je služba bila obvezna kako bi se poduprli ratni napori. Kraljevska ženska pomorska služba (WRNS), Pomoćna teritorijalna služba (ATS) i Žensko pomoćno zrakoplovstvo (WAAF) imale su velik broj regrutiranih pripadnica.

Stručnjaci upozoravaju

Te su uloge bile ključne i, tijekom određenog razdoblja, obvezne za mnoge. Danas su britanske oružane snage u potpunosti profesionalne i otvorene ženama u svim borbenim ulogama, ali ne postoji pravni okvir za obvezno služenje vojnog roka ni za jedan spol.

Kada države raspravljaju o dobnim granicama za regrutaciju – koje se obično kreću od 18 godina do ranih 30-ih, ali u rijetkim slučajevima idu i više – one definiraju skup građana koji se smatraju fizički i društveno raspoloživima za vojnu obuku i mobilizaciju.

No, hoće li se te dobne granice odnositi i na žene u potpunosti ovisi o nacionalnoj politici. U većini NATO zemalja žene ostaju izvan obveznih sustava regrutacije, čak i u slučajevima kada dobrovoljno služe u aktivnim borbenim ulogama. Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje čvrsto pripada toj kategoriji, no obrambeni stručnjaci ponovno upozoravaju na potrebu za proširenjem oružanih snaga i boljim planiranjem mobilizacije.

Presedan u Izraelu

Pomak prema obveznom služenju vojnog roka, posebno za žene, zahtijevao bi temeljitu političku i kulturnu promjenu koja se u mirno vrijeme još nikada ozbiljno nije pokušala provesti. No, postoji globalni presedan. Izrael je jedna od rijetkih zemalja u kojoj se žene regrutiraju na gotovo jednak način kao muškarci. Žene se obično pozivaju na služenje vojnog roka oko 18. godine i služe oko dvije godine, dok je za muškarce služenje duže.

Postoje iznimke – uključujući vjerske razloge, a u nekim slučajevima i trudnoću ili brak – ali općenito se vojna služba smatra standardnim očekivanjem za većinu židovskih izraelskih žena.

Žene u Izraelu mogu služiti u borbenim jedinicama, obavještajnim službama, administraciji i tehničkim ulogama, što odražava široku integraciju u oružane snage u usporedbi s većinom NATO zemalja. Nekoliko skandinavskih zemalja također se kreće prema rodno neutralnoj regrutaciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Među 800 novih ročnika prisegnule i 82 žene: 'Iskreno, ja sam očekivala da će biti teže'