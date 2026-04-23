Uznemirujuće izvješće u Britaniji: 'Moramo hitno povećati mobilizaciju. Prije prvih sirena'

Britanski The Sun objavio je kako postoji izvješće u kojem se navodi da se Velika Britanija mora pripremiti za mobilizaciju sada - prije nego bude prekasno.

U šokantnom izvješću navodi se da se moraju hitno povećati planovi za regrutiranje u oružane snage jer je "vremenski okvir za ograničen".

Ovo izvješće izradio je ugledni trust RUSI koji bi mogao uzdrmati premijera Britanije Keira Starmera kojeg optužuju za kronično oklijevanje oko obrambenih izdataka. Autori upozoravaju da se britanske kopnene snage moraju udvostručiti kako bi se suočile s ratnom prijetnjom Rusije.

Paul O'Neill, viši suradnik u RUSI-ju, rekao je za The Sun da je idealno vrijeme za jačanje britanske mobilizacije bilo prije 10 godina.

"Sljedeće najbolje vrijeme je sada", rekao je i ukazao da će se sustav samo s jednim središtem za obuku ugušiti pod pritiskom.

Trenutačno je 73.790 redovnih vojnika, na kraju Hladnog rata bilo ih je 153.000.

Dobrovoljne pričuvne snage broje 31.900 pripadnika - ili 17,5 posto ukupnog osoblja oružanih snaga, a obuka traje navečer i vikendom. Teoretski je 90 tisuća ljudi u strateškoj pričuvi, ali to nije realan broj koji bi se mogao pozvati u slučaju sukoba.

'Britanija stvari radi prekasno'

"Hoće li biti prekasno?" upitao je O'Neill i odgovorio: "Ne znam."

Nastavio je: "U Ujedinjenom Kraljevstvu imamo tradiciju da se te stvari rade prekasno. Mobilizacija za Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat – stigla je kasno i apsolutno razumijem zašto."

O'Neilla najviše brine stav da Britaniji nije toliko loše kao drugim zemljama. Zato je trust RUSI pozvao britanski vladu da djeluje sada, a ne kada se začuju prve sirene.

U izvješću navode da će mobilizacija morati ići "dalje od proširenja dobrovoljačkih rezervi ili pozivanja Britanaca" koji su služili u strateškim rezervama.

To nije oblik novačenja kakav se pamti iz 1950-ih i 1960-ih, gdje su regruti služili u osnovnim vojnim ulogama.

"Umjesto toga, mobilizacija mora iskoristiti talente cijelog društva za održavanje ratnih napora zemlje", navode.

Dodaju i da bi se političari i javnost trebali osloboditi zablude da britanske oružane snage ne moraju imati veliku silu kako bi se suprotstavile potencijalnom neprijatelju ili protivniku.

Nekada prljava riječ u britanskom društvu - novačenje, sad je postala aktualna tema. Rasplamsala se i rasprava dok se širi zabrinutost da veličina redovne vojske neće biti dovoljna da odvrati Rusiju.

Obvezna služba se prakticira u Švicarskoj i skandinavskim zemljama, a u Njemačkoj se o njoj raspravljalo, ali nije usvojena.

'Nismo spremni za novačenje'

Ipak, u izvješću stoji i da britansko društvo trenutačno nije spremno za novačenje, te da oružane snage ne bi mogle apsorbirati značajno veći priljev novaka.

Uzimajući Francusku kao primjer, izvješće preporučuje selektivno novačenje u manjem opsegu. Izvješće također poziva na izradu plana za mobilizaciju u ratno vrijeme, s "jasnijim ulogama" za pričuvnike i veterane koji bi se mogli brzo vratiti u službu.

Glasnogovornik Ministarstva obrane rekao je: "Preokrećemo četverogodišnji pad novačenja u Oružanim snagama, s više osoblja koje se sada pridružuje nego što ih odlazi prvi put od 2020., a broj žena koje se prijavljuju za vojsku je na najvišoj razini u pet godina."

"Poduzimamo odlučne mjere u vezi sa zapošljavanjem i zadržavanjem vojnika, uključujući davanje osoblju najvećeg povećanja plaća u desetljećima, ubrzavanje poboljšanja stanovanja u obrani, ukidanje 100 zastarjelih politika zapošljavanja, ubrzavanje procesa za one koji se žele vratiti u vojsku i imenovanje prvog povjerenika Oružanih snaga kako bi se poboljšao vijek trajanja službe."

