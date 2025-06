Žena po cesti vukla dvoje policajaca, pogledajte suludu snimku: 'Ovo je bilo užasno'

Širi se stravična snimka na kojoj se vidi kako Lauren Baird (43) u srpnju 2023. godine u automobilu bježi od policije i za sobom odvlači dvoje policajaca niz cestu škotskog grada Aviemorea.

Drama je počela nakon što ju je policija zaustavila i primijetila da joj automobil nije osiguran. Baird, inače majka dvoje djece, u trenutku panike je stisnula gas i odjurila dok su se policajci još uvijek držali za vozilo. Na snimci se vidi kako policajka i policajac padaju na cestu, dok se vozačica daje u bijeg. Oboje policajaca završili su u bolnici s višestrukim ozljedama, uključujući ogrebotine i modrice. Policajka se još uvijek nije vratila na posao, javlja The Sun.

A 43-year-old mum, Lauren Baird, has been jailed for 18 months after attempting to escape arrest and speeding away, dragging two police officers along a road. pic.twitter.com/r4N7A6LDRA