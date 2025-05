Djevojka doživjela horor na prvom spoju: U bolnici završilo sedam policajaca

Prvi spoj Britanke Courtney Redfern (27) i fitnes trenera Mazyara Azarbonyad (20) u travnju je završio filmskom policijskom potjerom i višestrukim sudarom kojim je nastala šteta od gotovo 300 tisuća eura, javlja Daily Mail.

Drama je počela dok je 20-godišnjak u BMW-u vozio Redfern kući, a policija ga je pokušala zaustaviti. Iako ga je Redfern, inače majka dvoje djece, molila da stane, Azarbonyad je stisnuo gas i dao se u bijeg od policije. Jurio je kroz Gateshead i autocestu A1 prema Newcastleu, no četiri policijska automobila, kojima je pomagao i helikopter, ipak su ga uspjela okružiti.

Međutim, jedan policijski automobil udario je brzinom od 130 kilometara na sat u druga vozila jer nije shvatio da su se zaustavili. Prizori s mjesta nesreće bili su uznemirujući. Više policijskih automobila bilo je smrskano, a čak sedam policajaca završilo je u bolnici. Redfern i Azarbonyad čudom su prošli bez težih ozljeda.

'Sreća da nitko nije poginuo'

Izvor je za Daily Mail ispričao da su Redfern i njezina obitelj doživjeli traumu nakon nesreće. "Bio je to prvi spoj i nitko nije mogao očekivati da će tako završiti. Trebao je to biti običan večernji izlazak. Sreća je da nitko nije poginuo", rekao je izvor i dodao da se mlada majka oporavlja, no da je događaj bio šokantan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Redfern je uhićena s Azarbonyadom pod sumnjom da je pomagala i poticala opasnu vožnju, no protiv nje se ipak neće voditi daljnje mjere. Ipak, ostaje pod istragom zbog sumnje da je u trenutku sudara imala marihuanu. Vjeruje se da se nakon katastrofalne noći prestala viđati s 20-godišnjakom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nervozni smijeh

Azarbonyad je prošli tjedan na sudu u Newcastleu priznao krivnju za opasnu vožnju, potvrdio da se dva puta nije zaustavio te da je vozio bez osiguranja i vozačke dozvole. Iako je trebao saznati kakva ga kazna čeka, slučaj je odgođen nakon što je osporio raniju presudu - tvrdio da nije bio svjestan da je skupio osam kaznenih bodova zbog vožnje bez vozačke i osiguranja u rujnu 2023. godine.

Kad su ga pitali je li ostao u kontaktu s Redfern, Azarbonyad se samo nervozno nasmijao.

POGLEDAJTE VIDEO: Prošle godine 71 motociklist izgubio život. Policija: 'Problem nije u motoru, već u vozaču'

Tekst se nastavlja ispod oglasa