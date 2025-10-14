HOROR NA CESTI /

Žena ispala iz auta, teško je ozlijeđena: Sumnja se u napad muškarca

Foto: Shutterstock

Policija poziva svjedoke nesreće kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog incidenta

14.10.2025.
9:32
Zastrašujući incident dogodio se u Sheffieldu u Velikoj Britaniji. Policija je primila poziv o prometnoj nesreći na cesti Burncross Road u Sherffieldu, u petak (10. listopada) u 6.32 sati. 

Žena u tridesetima ispala je iz auta koji je bio u pokretu i zadobila ozljede opasne po život, piše The Sun. Hospitalizirana je i u životnoj opasnosti, a uhićen je 45-godišnji muškarac zbog sumnje na napad. Iz pritvora je pušten uz jamčevinu. 

Policija poziva svjedoke nesreće kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja.

