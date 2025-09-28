Zemlju, koja mjesecima ne miruje, pogodio potres od skoro 6 stupnjeva po Richteru

Snažan potres jačine 5,9 stupnja po Richteru pogodio je u nedjelju u 12.59 sati po lokalnom vremenu, Tursku.

Epicentar je bio na dubini od samo devet kilometara 15 kilometara sjeverno od Simava i 71 kilometer sjeverozapadno od Uşaka.

Na EMSC-u nižu se brojni komentari preplašenih građana.

'Ljuljali smo se kao kolijevka'

"Jabuka je skakala poput košarkaške lopte na kuhinjskom stolu 10 sekundi",

"Jako smo osjetili",

"Ljuljali smo se kao kolijevka",

"Snažno se osjetilo na petom katu",

"Čulo se vrlo glasno, snažno je protreslo",

"Ljudi su izašli na ulice",

"Dugo i jako",

"Balkan je vrlo nasilan"... nižu se komentari.

