Horor u Kolumbiji: Otac pronašao beživotno tijelo misice (16) u nedovršenoj kući

Beživotno tijelo kolumbijske manekenke Gabrielle Moreire (16), lokalne kraljice ljepote, pronađeno je u nedovršenoj kući. Kako navodi kolumbijski list El Tiempo, tijelo je otkrio lokalni spasilački tim.

Na mjesto događaja stigao je i njezin otac, Valberio Moreira, koji je opisao potresan prizor – na njenom tijelu bile su vidljive modrice, a na bradi krvava mrlja. Pored nje su se nalazile dvije boce votke. Prvi tragovi ukazuju na to da je večer prije tragedije bila u baru s prijateljima.

Iako je bila vrlo mlada, Gabriella je već bila poznata i cijenjena u svojoj zajednici. Tijekom 2024. godine osvojila je titulu „princeze“ na Paradi Pedra Branca, a godinu dana kasnije proglašena je kraljicom te parade. Uz to, ponijela je i lentu „Kraljice kukuruza“, jednog od najvažnijih priznanja na tradicionalnim proslavama u regiji gdje se svake godine biraju najbolji mladi predstavnici zajednice.

Na društvenim mrežama imala je hordu obožavatelja. Objavljivala je fotografije s nastupa, događanja i iz svakodnevnog života.

