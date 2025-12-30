Želite popravljati grijanje kod Merza ili kuhati za Steinmeiera? Provjerite kakve radnike traži njemački vrh

Tko u Njemačkoj kao obrtnik želi raditi u samom državnom vrhu, trenutno ima veliku priliku jer kancelar i predsjednik nude nekoliko radnih mjesta. Tako njemački kancelar Friedrich Merz trenutačno traži stručnog obrtnika za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju te kućnog majstora, piše Fenix Magazin.

Stručnjak će biti zadužen za nesmetan rad sustava grijanja, ventilacije i sanitarija, a samostalno bi trebao obavljati i manje popravke. Merz očekuje da kandidat ima višegodišnje radno iskustvo te uspješno završenu strukovnu izobrazbu.

Također se traži, kako stoji u natječaju, "iznadprosječna spremnost na rad". Plaća ovisi o radnom iskustvu i iznosi između 3.700 i 4.100 eura, uz ministarski dodatak do 220 eura mjesečno.

Osim toga, Merz traži kućnog majstora za manje obrtničke poslove, prijevoz namještaja i selidbe. Jedan od zadataka bit će i postavljanje stolova, stolica te tehničke opreme na važnim prijemima. Jedan od uvjeta je da se novi zaposlenik ne boji visine, s obzirom na to da će raditi i na radnim platformama. Plaća će ovisiti o iskustvu i kretati se između 3.100 i 3.400 eura, uz ministarski dodatak do 165 eura mjesečno.

Predsjednik traži kuhara

Savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier traži kuhara koji će biti zadužen za pripremu i prezentaciju visokokvalitetnih jela na prijemima i banketima. Uvjeti su višegodišnje radno iskustvo u vrhunskoj gastronomiji i visoka otpornost na stres. Plaća varira između 3.600 i 3.800 eura, uz ministarski dodatak do 220 eura.

Predsjednički ured, osim toga, od 1. travnja traži voditelja kantine u budućem privremenom sjedištu ureda. Dnevno se u kantini mora pripremiti između 90 i 110 obroka s najmanje dva jelovnika (od kojih je jedan vegetarijanski).

Namirnice bi trebale, koliko je to moguće, biti lokalnog podrijetla, a najmanje tri komponente moraju biti organske kvalitete, stoji u oglasu. Budući voditelj kantine ne smije koristiti nadomjeske poput analognog sira, imitacija mesa, kobasica ili šunke te surimi štapića. Također, riba poput tune, bakalara i sabljarke ne bi smjela biti na jelovniku.

