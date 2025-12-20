FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUSIJA NEĆE STATI... /

Tko drži ključeve mira? Zelenski priznao tko jedini može slomiti Putina, samo njima vjeruje

Tko drži ključeve mira? Zelenski priznao tko jedini može slomiti Putina, samo njima vjeruje
×
Foto: Shutterstock

Ukrajina i njezini europski saveznici trebali bi nastaviti podržavati aktualne mirovne pregovore sa Rusijom koje predvodi SAD, rekao je Zelenski

20.12.2025.
21:21
Hina
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je u subotu da samo Sjedinjene Države mogu uvjeriti Rusiju da zaustavi rat u Ukrajini, u trenutku kada su izaslanici Kijeva i Moskve u Miamiju na novom krugu pregovora.

"Mislim da Sjedinjene Države i predsjednik Donald Trump imaju tu snagu. I mislim da ne bismo trebali tražiti alternative Sjedinjenim Državama. Svaki drugi izbor izaziva sumnje" u pogledu mogućnosti da se postigne mir, rekao je Zelenskij, odgovarajući na pitanje novinara.

Ukrajina i njezini europski saveznici trebali bi nastaviti podržavati aktualne mirovne pregovore sa Rusijom koje predvodi SAD, rekao je.

Zelenski je odgovarao na pitanje o izjavi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je sugerirao da će se Europa morati ponovno uključiti u izravne pregovore s Rusijom ako američki napori propadnu.

Dodao je da se za sadašnji format "vrijedi boriti", ali i napomenuo: "Ako ne uspije, svi ćemo razmisliti o drugim opcijama."

POGLEDAJTE VIDEO: Razrađuju se detalji plana za mir u Ukrajini

Volodomir ZelenskiDonald TrumpUkrajinaRat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RUSIJA NEĆE STATI... /
Tko drži ključeve mira? Zelenski priznao tko jedini može slomiti Putina, samo njima vjeruje