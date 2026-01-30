Zelenski žestoko napao europske lidere: 'Tranša nije plaćena, na rubu smo potpunog zamračenja'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je europske partnere da su kašnjenjem u isporuci ključnog streljiva za protuzračnu obranu Ukrajinu ostavili izloženom baš u trenutku kada je Rusija balističkim projektilima teško udarila na energetsku infrastrukturu, dovodeći zemlju “na rub potpunog zamračenja”, javlja Financial Times.

U razgovoru s novinarima u Kijevu u četvrtak navečer Zelenski je rekao da su presretačke rakete PAC-3 za sustave Patriot, koje su europski partneri obećali, stigle s danom zakašnjenja zbog propuštene uplate u sklopu inicijative PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

“Tranša u okviru PURL-a nije plaćena. Rakete nisu stigle”, rekao je, ne navodeći državu koju smatra odgovornom. Posljedice su, tvrdi, bile izravne: brojni su Ukrajinci ostali bez struje, grijanja i vode usred, kako je naveo, najhladnije zime od početka rata.

Napad 20. siječnja i prazni sustavi

Zelenski je, čini se, govorio o ruskom napadu 20. siječnja, u kojem su, prema ukrajinskim zračnim snagama, na Ukrajinu ispaljena 34 balistička i krstareća projektila. PAC-3 je jedino presretačko streljivo u ukrajinskom arsenalu koje može rušiti balističke projektile.

Zelenski je već 16. siječnja upozorio da su zalihe streljiva za protuzračnu obranu opasno niske te da je do tog jutra dio sustava ostao bez raketa. Frustraciju je, kaže, iznio i u oštrom govoru u Davosu, gdje je kritizirao europske saveznike.

“Rusija je uspjela poremetiti opskrbu Kijeva strujom i vodom jer su naše postrojbe za obranu od balističkih napada prazne — jednostavno prazne”, rekao je.

“Pokušajte zamisliti: znam da balistički projektili lete prema našoj energetskoj infrastrukturi, znam da su sustavi Patriot postavljeni i znam da neće biti struje jer nemamo raketa da ih presretnemo”, opisao je. “U takvoj sam se situaciji našao. I pregovaram o raketama PAC-3 koje stižu dan nakon što smo dovedeni na rub potpunog zamračenja.”

Zapad: Optužba nije točna, isporuke idu dalje

Inicijativu PURL prošle su godine pokrenuli SAD i NATO kako bi se novcem europskih država nabavljali američki sustavi protuzračne obrane i drugo ključno naoružanje za obranu Ukrajine. Među zemljama koje sudjeluju su Njemačka, Norveška, Poljska, Nizozemska, Belgija, Kanada, Luksemburg, Portugal, Slovenija i Španjolska.

Dvojica zapadnih dužnosnika upoznatih s funkcioniranjem inicijative rekli su da Zelenskijeva optužba nije točna, ali nisu iznosili detalje. NATO-ov dužnosnik poručio je da PURL i dalje osigurava “ključnu američku opremu za Ukrajinu” te da oprema i streljivo “kontinuirano pristižu”, uključujući kritične zalihe protuzračne obrane.

U četvrtak je i visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila da europske prijestolnice “moraju dublje zagrabiti u vlastite zalihe protuzračne obrane”, upozorivši da Ukrajini ove zime prijeti “humanitarna katastrofa”.

Izjave Zelenskog dolaze u trenutku kada je Kremlj objavio da je američki predsjednik Donald Trump zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina tjedan dana prekida napada na Kijev zbog iznimne hladnoće, kako bi se stvorili uvjeti za pregovore u Abu Dhabiju. Trump je na sastanku kabineta rekao da je Putina “osobno zamolio” da tjedan dana ne gađa Kijev i druge gradove te da je Putin na to pristao.

Tijekom noći na petak sirene za zračnu uzbunu u Kijevu nisu se oglasile, a ukrajinske zračne snage izvijestile su da u većem dijelu zemlje, uključujući glavni grad, nije bilo raketnih ni napada dronovima. Ipak, na područja oko istočnih bojišnica lansirano je 111 dronova i jedan projektil, a zasad nije poznato je li ciljana kritična infrastruktura.

