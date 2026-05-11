Zelenski zaprijetio nakon Putinove objave primirja: 'Naš odgovor će biti trenutačan i opipljiv'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će se Ukrajina suzdržati od udara dugog dometa na ruske vojne ciljeve sve dok Moskva ne nastavi s masovnim napadima na ukrajinski teritorij.

"Što se tiče naših udara dugog dometa, jučer i danas Ukrajina se suzdržala od takvih akcija zbog izostanka masovnih ruskih napada. U budućnosti ćemo odgovarati istom mjerom. Ako se Rusija odluči vratiti ratovanju punog intenziteta, naš odgovor bit će trenutačan i opipljiv", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Kyiv Indenpedent.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump 8. svibnja najavio je iznenadnu razmjenu zarobljenika i trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, koje bi trebalo trajati od 9. do 11. svibnja, nakon što prethodni pokušaji prekida vatre nisu uspjeli.

Rusija ne poštuje zatišje na fronti

Zelenski je još 4. svibnja objavio da Ukrajina pristaje na prekid vatre koji počinje u ponoć 6. svibnja, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio privremeno dvodnevno "primirje povodom Dana pobjede" za 8. i 9. svibnja.

Iako tijekom proteklog dana nije bilo velikih raketnih i dronskih napada, Zelenski tvrdi da je Ukrajina tijekom dva dana zabilježila više od 150 ruskih napada duž bojišnice, više od 100 granatiranja te gotovo 10.000 udara kamikaza-dronovima na područjima prve crte.

"Drugim riječima, ruska vojska ne poštuje nikakvo zatišje na fronti i čak se ne trudi ostaviti takav dojam. Sve ukrajinske postrojbe odgovaraju proporcionalno i nastavljaju braniti svoje položaje", rekao je Zelenski. Rusija i dalje redovito izvodi napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu dok rat traje.

Tijekom noći 9. svibnja ruski dron pogodio je stambenu zgradu u Harkiv, manje od 24 sata nakon početka trodnevnog primirja koje je najavio Trump.

