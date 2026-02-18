Zelenski novinarima priznao sve: 'Ukrajinci nam to nikad neće oprostiti, ni meni ni Trumpu'

Ukrajinski narod odbacio bi mirovni sporazum koji bi uključivao jednostrano povlačenje Ukrajine iz istočne regije Donbasa i njezino prepuštanje Rusiji, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Axios.

U trenutku razgovora, ukrajinski i ruski pregovarači sudjelovali su u trećem krugu izravnih pregovora u Ženevi. Glavno otvoreno pitanje ostaje kontrola nad Donbasom, od kojega je oko deset posto još uvijek pod ukrajinskom upravom.

Zelenski je rekao da su mu američki posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner prenijeli kako Rusija navodno iskreno želi okončati rat te da bi na toj osnovi trebao uskladiti stavove sa svojim pregovaračkim timom. Ipak, ukrajinski predsjednik naglasio je da je osobno mnogo pesimističniji te da ga nitko ne bi trebao pokušavati prisiliti da promovira viziju mira koju bi građani doživjeli kao „neuspješnu priču“.

Posebno je istaknuo da smatra „nepravednim“ to što je predsjednik Donald Trump javno pozivao Ukrajinu, a ne Rusiju, na ustupke radi postizanja mira. Prema njegovim riječima, iako je možda lakše vršiti pritisak na Ukrajinu nego na znatno veću Rusiju, trajni mir ne može se postići tako da se „dâ pobjeda“ ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Trump je posljednjih dana u više navrata poručio da je na Zelenskom da učini ustupke. „Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne konačna odluka“, rekao je Zelenski, istodobno zahvalivši Trumpu na mirovnim naporima. Dodao je da su njegovi razgovori s Kushnerom i Witkoffom vođeni u drugačijem tonu od javnih istupa te da među njima postoji međusobno poštovanje.

Sastanak s Putinom bi mogao donijeti iskorak

Govoreći o mogućem rješenju teritorijalnog pitanja, Zelenski je ponovio da bi susret s Putinom licem u lice mogao donijeti iskorak. Svojem je timu, kaže, naložio da u Ženevi pokrene pitanje budućeg sastanka na razini čelnika.

Američki posrednici predložili su da se ukrajinske snage povuku iz dijelova Donbasa koje trenutačno drže te da to područje postane demilitarizirana „slobodna ekonomska zona“. Washington se pritom nije izjasnio o tome koja bi država imala suverenitet nad tim teritorijem. Zelenski je poručio da je spreman razgovarati o povlačenju trupa, ali samo ako bi i Moskva povukla svoje snage na jednaku udaljenost. Ujedno je odbacio ruske tvrdnje o suverenitetu nad tim područjem.

Prema njegovim riječima, ruski su dužnosnici u drugom krugu pregovora obećali konzultirati se s Moskvom i vratiti s detaljnim stavom o teritorijalnom pitanju.

Zelenski je naglasio da su Washington i Kijev suglasni kako svaki eventualni sporazum mora biti potvrđen na referendumu. Uvjeren je da bi građani odbacili dogovor koji bi podrazumijevao jednostavno povlačenje Ukrajine iz Donbasa, uz odricanje od suvereniteta i državljanstva ljudi koji ondje žive.

„Emotivno, ljudi to nikada neće oprostiti. Nikada. Neće oprostiti ni meni ni Sjedinjenim Državama“, rekao je, dodajući da Ukrajinci ne mogu razumjeti zašto bi se od njih tražilo dodatno odricanje teritorija. „To je dio naše zemlje, naši građani, naša zastava i naša zemlja“, poručio je.

S druge strane, smatra da bi građani mogli prihvatiti rješenje koje bi zamrznulo trenutačne linije bojišnice u Donbasu, slično modelu predviđenom za još dvije regije u kojima Rusija drži teritorij. Ipak, Moskva inzistira na preuzimanju cijelog Donbasa, bilo pregovorima ili silom.

Ukrajinski izbori i referendum

Na čelu ruskog izaslanstva sada je Putinov savjetnik Vladimir Medinski. Zelenski strahuje da bi promjena vodstva mogla značiti pokušaj odugovlačenja pregovora ili vraćanja na početne pozicije kako bi Rusija dobila dodatno vrijeme na bojištu. Dodao je i da Medinski, poput Putina, često govori o „povijesnim korijenima“ rata, što, prema njegovim riječima, ne doprinosi rješavanju sukoba. „Moramo odlučiti i završiti rat“, rekao je.

Dok politički pregovori napreduju sporo, Zelenski tvrdi da su vojni razgovori dviju strana u Abu Dhabiju bili konstruktivniji. Postignut je načelni dogovor o mehanizmu pod vodstvom SAD-a za nadzor eventualnog primirja uz pomoć dronova, no Rusija se protivi uključivanju europskih zemalja, što Ukrajina zagovara.

Prema izvorima upoznatima s pregovorima, politička skupina u Ženevi zapela je upravo zbog stavova koje je iznio Medinski. Ruska je strana, navodno, izrazila nezadovoljstvo nedavnim javnim istupima Zelenskog te ustvrdila da ukrajinski predsjednik ne pregovara ozbiljno, nego pokušava ojačati svoju popularnost u zemlji uoči mogućih izbora.

Zelenski je rekao da ništa još nije konačno dogovoreno, ali da postoji mogućnost održavanja novih predsjedničkih izbora paralelno s referendumom. Iako je ranije najavio da će se nakon završetka rata povući iz politike, sada je poručio da bi se izbori mogli održati tijekom krhkog primirja te da bi u tom slučaju mogao biti kandidat. „Ovisit će o narodu. Vidjet ćemo što žele“, rekao je.

Dodao je i da je Rusija zasad pristala samo na jednodnevno primirje radi organizacije glasovanja, umjesto 60 dana koliko smatra potrebnim, ocijenivši takav stav apsurdnim i znakom da Moskva možda nije spremna na istinski mir.

