Zbog misterioznih dronova iznad RAF baza London diže vojsku – od sada smiju obarati sve što leti!

Britanski vojnici dobit će nove ovlasti za obaranje dronova koji prijete vojnim bazama.

Planovi, koje će britanski ministar obrane John Healey predstaviti u ponedjeljak, omogućit će trupama brže i odlučno djelovanje.

Četiri britanske zračne baze koje koriste američke snage prošle su godine prijavile da su vidjele misteriozne dronove, dok su dronovi posljednjih mjeseci nekoliko puta poremetili zračni prostor diljem Europe, piše BBC.

Nove ovlasti primjenjivat će se samo na vojne lokacije, ali bi se mogle proširiti i na civilne lokacije poput zračnih luka.

Ovlasti za pucanje

Healey će uskoro najaviti uvođenje "kinetičke opcije", a koja bi omogućila britanskim trupama ili policiji Ministarstva obrane da pucaju na dronove koji predstavljaju prijetnju vojnom objektu u Velikoj Britaniji.

Postojeći protokol nalaže vojnicima da preusmjeravaju dronove ili ometaju njihov GPS signal korištenjem opreme za suzbijanje dronova.

Obaranje neidentificiranog drona dopušteno je samo u ekstremnim okolnostima.

RAF Lakenheath i RAF Mildenhall u Suffolku, RAF Feltwell u Norfolku i RAF Fairford u Gloucestershireu prijavili su upade dronova u studenom prošle godine.

Oko 60 pripadnika RAF-a poslano je kako bi pomogli američkim zračnim snagama u istrazi. Ni američki ni britanski dužnosnici nisu rekli tko bi mogao stajati iza aktivnosti dronova.

Strateški važne vojne baze

Zračne baze imaju strateški značaj za američku vojsku. Nedavno je raspoređena borbena zrakoplova F-22A na RAF Lakenheath, nekoliko dana nakon američkog bombardiranja iranskih nuklearnih lokacija u lipnju.

Podsjetimo, zbog upada dronova na poljski i danski teritorij, zbog čega su te zemlje morale na neko vrijeme zatvoriti nebo iznad svojih zračnih luka, potaknuo je EU prema stvaranju višeslojnom zidu protiv dronova koji bi omogućio.I zrakoplovna luka u Münchenu u Njemačkoj tijekom dva uzastopna dana morala zatvoriti također zbog dronova, sličan slučaj se dogodio i u Norveškoj.

Rusija je negirala bilo kakvu umiješanost.

