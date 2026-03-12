Trebao je biti pogubljen zbog ubojstva koje nije počinio: U zadnji čas dogodio se preokret

Sedamdesetpetogodišnji zatvorenik iz SAD-a može slaviti drugi rođendan jer su vlasti u zadnji čas odustale od smrtne kazne, koju je "zaradio" iako je dokazano da nikada nikoga nije ubio.

Charles "Sonny" Burton našao se u nemilosti zahvaljujući kontroverznom zakonu u američkoj saveznoj državi Alabami. Više od 30 godina čekao je smrtnu kaznu u pritvoru William C. Holman u Atmoreu u Alabami.

Upravo danas ga se planiralo usmrtiti tekućim dušikom. Ali to se neće dogoditi.

Guvernerka Kay Ivey, koja inače zagovara smrtnu kaznu, odustala je od toga, a obitelj ubijenog muškarca također je odahnula, prenosi Bild.

Tori Battle imala je devet godina kada joj je otac Doug Battle ubijen. Tvrdi - nitko joj nikada nije objasnio zašto savezna država želi pogubiti čovjeka koji ga nije ubio.

Pljačka krenula po zlu

"Moja ljubav prema ocu ne zahtijeva još jednu smrt, pogotovo ne onu koja prkosi svakom razumu", objasnila je.

Cijela priča počela je 1991. kada je skupina muškaraca opljačkala trgovinu u kojoj je njezin otac kupovao. Među pljačkašima je bio i Burton, što nikada nije porekao.

No, kada je situacija u trgovini izmaknula kontroli, on je već bio vani.

Njegov pomagač, Derricck DeBruce upucao je Battlea u leđa. Kasnije je umro prirodnom smrću u zatvoru.

Zbog kontroverznog zakona o teškom ubojstvu, koji sve sudionike takvih zločina tretira jednako, Burton je osuđen na smrtnu kaznu.

Guvernerka Ivey ustvrdila je da je nepravedno "pogubiti" čovjeka koji je umiješan u pljačku, ali nije povukao okidač. Zbog toga je Sonnyju preinačila kaznu u doživotni zatvor.

POGLEDAJTE VIDEO: Srđan Mlađan iduće bi godine mogao iz zatvora. Je li se promijenio? 'Jednom ubio i opet će'