SNAŽNE TURBULENCIJE /

Zapanjujuće snimke, lovci na uragane ušli u srce oluje: 'Ovo je zastrašujuće'

Zapanjujuće snimke, lovci na uragane ušli u srce oluje: 'Ovo je zastrašujuće'
×
Foto: X/screenshot

NYT je izvijestio da je jedan let naglo prekinut u ponedjeljak jer je posada naišla na snažne turbulencije

28.10.2025.
8:38
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jamajka se priprema za uragan Melissu, najjaču oluju na svijetu ove godine i potencijalno najjaču ikad zabilježenu na otoku, objavio je u utorak BBC.

Očekuje se da će Melissa, inače oluja maksimalne, pete kategorije, u utorak ujutro stići do kopna na karipskom otoku. Američki meteorolozi upozorili su na katastrofalne i po život opasne uvjete. 

Na Jamajci su već poginule tri osobe, a četiri smrtna slučaja na Haitiju i Dominikanskoj Republici također se pripisuju razornoj oluji. 

Objavljene snimke 

Lovac na uragane američkog ratnog zrakoplovstva u ponedjeljak je na svojem X profilu objavio zapanjujuće snimke na kojima se vidi kako zrakoplovi ulaze u uragan Melissu. 

"Očito je riječ o vrlo snažnoj oluji, ali ovaj je let bio relativno jednostavan", stoji u opisu jednog videa. 

Snažne turbulencije 

Isto tako, CNN je razgovarao s meteorologom Matthewom Cappuccijem koji je ušao u "oko", odnosno središte oluje. Kazao je da je iskustvo istovremeno bilo zastrašujuće i zadivljujuće. 

New York Times (NYT) je pak izvijestio da je jedan takav let naglo prekinut u ponedjeljak jer je posada naišla na snažne turbulencije. Morali su odustati od misije prikupljanja podataka o jačini Melisse.

U sjeveroistočnom dijelu zida oka oluje izmjerili su brzinu vjetra od čak 265 kilometara na sat, ujedno i rekord u bilo kojem uraganu na Atlantiku ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Opasnost na pomolu: Uragan Erick nosi vjetrove od 180 km/h, Meksiko u punoj pripravnosti

JamajkaUraganMelissa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SNAŽNE TURBULENCIJE /
Zapanjujuće snimke, lovci na uragane ušli u srce oluje: 'Ovo je zastrašujuće'