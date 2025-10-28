Zapanjujuće snimke, lovci na uragane ušli u srce oluje: 'Ovo je zastrašujuće'

Jamajka se priprema za uragan Melissu, najjaču oluju na svijetu ove godine i potencijalno najjaču ikad zabilježenu na otoku, objavio je u utorak BBC.

Očekuje se da će Melissa, inače oluja maksimalne, pete kategorije, u utorak ujutro stići do kopna na karipskom otoku. Američki meteorolozi upozorili su na katastrofalne i po život opasne uvjete.

Na Jamajci su već poginule tri osobe, a četiri smrtna slučaja na Haitiju i Dominikanskoj Republici također se pripisuju razornoj oluji.

Objavljene snimke

Lovac na uragane američkog ratnog zrakoplovstva u ponedjeljak je na svojem X profilu objavio zapanjujuće snimke na kojima se vidi kako zrakoplovi ulaze u uragan Melissu.

A thread of videos from today’s flight into Hurricane Melissa



In this first one we are entering from the southeast just after sunrise and the bright arc on the far northwest eye wall is the light just beginning to make it over the top from behind us. pic.twitter.com/qGdpp7lbCN — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

"Očito je riječ o vrlo snažnoj oluji, ali ovaj je let bio relativno jednostavan", stoji u opisu jednog videa.

Third pass through Melissa. GoPro in side window as different camera looking forward shooting in ultra high res 8k. Not sure when that might get processed as the file turned out ridiculous. Barely had HD space for it and MacBook Pro promptly chocked when I tried to edit it pic.twitter.com/3p430gPvZv — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Snažne turbulencije

Isto tako, CNN je razgovarao s meteorologom Matthewom Cappuccijem koji je ušao u "oko", odnosno središte oluje. Kazao je da je iskustvo istovremeno bilo zastrašujuće i zadivljujuće.

New York Times (NYT) je pak izvijestio da je jedan takav let naglo prekinut u ponedjeljak jer je posada naišla na snažne turbulencije. Morali su odustati od misije prikupljanja podataka o jačini Melisse.

U sjeveroistočnom dijelu zida oka oluje izmjerili su brzinu vjetra od čak 265 kilometara na sat, ujedno i rekord u bilo kojem uraganu na Atlantiku ove godine.

