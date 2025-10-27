Približava im se katastrofalan uragan, spremaju se za najgore: 'Nemojte se kockati s Melissom!'

Potencijalno katastrofalni uragan Melissa, proglašen olujom pete kategorije, približava se Jamajci, Kubi i Bahamima, gdje se strahuje od velikih poplava i aktivacije brojnih klizišta.

Stanovnici Jamajke već su dobili upute za evakuaciju dok se razorna oluja, koja bi mogla dostići udare vjetra do 260 kilometara na sat, približava karipskom otoku.

Uragan koji bi trebao pogoditi Jamajku večeras ili u utorak ujutro, donijet će "po život opasan olujni udar", upozoravaju meteorolozi. Iduća na meti je Kuba, gdje se očekuje da će stići u utorak navečer.

Odnio prve žrtve

Prema predviđanjima stručnjaka, ovo bi mogao biti najjači uragan koji je Jamajka doživjela u posljednjih nekoliko desetljeća, upozorio je glavni direktor jamajčanske meteorološke službe Evan Thompson. Najsnažniji do sada bio je uragan Gilbert 1988. godine, koji je donio udare vjetra od 209 kilometara na sat.

Najmanje četiri osobe već su poginule na Haitiju i u Dominikanskoj Republici, dok se jedna osoba vodi kao nestala, prenosi Independent.

Nacionalni centar za uragane upozorio je da će Melissa donijeti "opsežnu štetu na infrastrukturi, dugotrajne prekide u opskrbi strujom i komunikacijama te izolirane zajednice".

Upozorenje na uragan izdano je i za jugoistok i središte Bahama, kao i Britanske prekomorske teritorije te otoke Turks i Caicos koji bi mogli biti pogođeni u srijedu.

'Nemojte se kockati'

Američki Nacionalni centar za uragane predviđa vjerojatne "katastrofalne poplave" i brojna klizišta kada Mellisa pogodi Jamajku.

Upozorenje je poslao i zamjenik predsjednika jamajčanskog Vijeća za upravljanje rizikom od katastrofa Desmond McKenzie: "Želim pozvati Jamajčane da ovo shvate ozbiljno. Nemojte se kockati s Melissom. To nije sigurna oklada", kazao je za Sky news.

Iz Centra također najavljuju da će osim kiše, Melissa vjerojatno uzrokovati i olujni udar opasan po život na južnoj obali Jamajke, s vrhuncem oko tri metra iznad razine tla.

"Nemojte donositi glupe odluke“, upozorio je Daryl Vaz, jamajčanski ministar prometa. "Nalazimo se u vrlo, vrlo ozbiljnom razdoblju u sljedećih nekoliko dana", dodao je.

Jamajčani su apele shvatili ozbiljno pa su mnogi od njih počeli osiguravati prozore šperpločama te ispred vrata postavljati vreće s pijeskom.

"Bit će puno vode. Predviđamo neviđene količine kiše za Jamajku", ističe dopisnik NBC News-a George Solis. "Otok je i prije imao uragane, ali ne u ovoj mjeri", dodaje.

