Nevjerojatni prizori: Ovo je najjača oluja na svijetu ove godine, svi strahuju od najgoreg

Uragan pete kategorije Melissa juri prema Jamajci i očekuje se da će u narednim satima stići do kopna. Nakon što je vjetar dostigao brzinu do 280 km/h, ovo je sada najjača oluja na svijetu ove godine.

Američki Nacionalni centar za uragane upozorio je da bi dijelovi Jamajke mogli doživjeti količinu oborina do 100 centimetara i "po život opasan olujni udar", piše SkyNews.

"Katastrofalne poplave i brojna klizišta očekuju se do utorka", upozoreno je. "Razorni vjetrovi mogu uzrokovati potpuno strukturalno rušenje, posebno na većim nadmorskim visinama, što dovodi do raširenih oštećenja infrastrukture, dugotrajnih prekida u opskrbi strujom i komunikacijama te izoliranih zajednica", stoji u priopćenju.

Na udaru i američka pomorska baza

Američka pomorska baza Guantanamo Bay na istoku Kube nalazi se na ruti uragana Melissie.

S baze je premješteno oko 1000 djelatnika. Guantanamo nudi skloništa od uragana, zalihe za hitne slučajeve i infrastrukturu za opskrbu vodom i strujom.

"Vrlo pažljivo pratimo napredovanje oluje i poduzimamo sve potrebne korake kako bismo osigurali sigurnost našeg osoblja i spremnost naših baza", rekao je zapovjednik John Hewitt.

Koja je razlika između tajfuna, uragana i ciklona?

S brzinom vjetra od 280 km/h, vjeruje se da je uragan Melissa nadmašio tajfun Ragasa koji je prošli mjesec pogodio Filipine, Tajvan i južnu Kinu.

Izraz ciklon se koristi kada se oluje javljaju u južnom Pacifiku i Indijskom oceanu. Nazivaju se tajfunima kada se pojave u sjeverozapadnom Pacifiku.

I oni su uragani kada se pojave u sjevernom Atlantiku, središnjem sjevernom Pacifiku i istočnom sjevernom Pacifiku.

Najsmrtonosniji uragani svih vremena

Vjeruje se da je Melissa najjača oluja godine iako su slično snažni uragani uzrokovali razorna uništenja posljednjih godina, nijedan se nije približio najsmrtonosnijim uraganima u povijesti.

Iako se prijavljeni brojevi žrtava razlikuju, sljedeće oluje se obično nazivaju među najsmrtonosnijim uraganima svih vremena.

Veliki uragan se obično naziva najsmrtonosnijim uraganom u povijesti. Pogodio je Karibe, a posebno otok Barbados, u listopadu 1780. godine, a vjeruje se da je usmrtio najmanje 22.000 ljudi.

Mitch je najnoviji od četiri najsmrtonosnija uragana pogodio je Srednju Ameriku 1998. godine, gdje je odnio živote više od 11.000 ljudi.

Uragan Fifi-Orlene dogodio se u Hondurasu 1974. godine. Poginulo je više od 8.000 ljudi.

Veliki galvestonski uragan je najsmrtonosniji uragan u povijesti SAD-a. Pogodio je kopno oko Galvestona u Teksasu 1900. godine i ubio između 6.000 i 12.000 ljudi.

U Tihom oceanu su se dogodile još smrtonosnije oluje. Ciklon Bhola u Indiji i Bangladešu 1970. ubio je čak 500.000 ljudi. Često se smatra najsmrtonosnijom olujom ikad zabilježenom.

Uragan Katrina, najnoviji od najsmrtonosnijih uragana, smatran najskupljom prirodnom katastrofom u povijesti SAD-a i najskupljim uraganom u povijesti. Ubio je oko 1.400 ljudi.

