Zapalila se pirotehnika na fakultetu, studentica u panici skočila s 5. kata i poginula

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu sinoć se dogodila tragedija kada su se unutar zgrade zapalila pirotehnička sredstva, nakon čega je jedna studentica iskočila kroz prozor i smrtno stradala, piše Blic.

Policija je dojavu zaprimila u 22:40 sati, kada je prijavljeno da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba bez znakova života. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je riječ o 25-godišnjoj studentici.

Prema prvim informacijama, incidentu je prethodilo aktiviranje i zapaljenje pirotehničkih sredstava na petom katu zgrade, nakon čega je djevojka, kako se sumnja, skočila kroz prozor.

Očevid i istraga u tijeku

Načelnik Policijske stanice Stari grad, Radenko Resanović, potvrdio je da su policijski službenici odmah izašli na teren po zaprimljenoj dojavi te ondje zatekli beživotno tijelo mlade žene.

O događaju je obaviješteno nadležno tužiteljstvo koje je naložilo provođenje očevida. Istražne ekipe su na mjestu nesreće prikupljale dokaze, dokumentirale tragove i uzimale izjave očevidaca kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Pirotehnika bila skladištena unutar zgrade

Prema dostupnim informacijama, dio pirotehničkih sredstava nalazio se unutar fakultetske zgrade, pohranjen u različitim kutijama, često zajedno s lako zapaljivim tvarima poput lakova i drugih kemijskih sredstava. Takvo skladištenje predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik i bit će predmet daljnje istrage.

Pirotehnička sredstva koja su se zapalila zaposlenici fakulteta su nakon određenog vremena uspjeli ugasiti, no zasad nije poznato na koji su način ona dospjela u prostorije ustanove.

Bit će saslušan i dekan fakulteta

Zbog ovog tragičnog događaja policija će saslušati i dekana Filozofskog fakulteta kao odgovornu osobu obrazovne ustanove ispred koje je pronađeno tijelo studentice.

Istraga je u tijeku, a nadležne institucije trebale bi utvrditi kako je došlo do unošenja i aktiviranja pirotehničkih sredstava te sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

