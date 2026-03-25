Preokret na suđenju u Beogradu: Dječak ubojica potpuno promijenio iskaz, ima i objašnjenje za to

Maloljetni masovni ubojica iz osnovne škole u Beogradu šokirao je na suđenju njegovim roditeljima u srijedu.

Kako Kurir neslužbeno doznaje, maloljetni zločinac koji je 3. svibnja 2023. hicima iz pištolja ubio devetero djece i školskog redara, promijenio je dio svog ranijeg iskaza i ovoga puta pokušao je braniti svoje okrivljene roditelje.

"Masovni ubojica je na početku svjedočenja za sudskom govornicom rekao da ostaje pri iskazu koji je dao na prethodnom suđenju, međutim svi su se zaprepastili kada je počeo odgovarati na konkretna pitanja", rekao je izvor za Kurir.

"Svima je upalo u oči da su njegovi odgovori ovoga puta išli u koristi njegovim roditeljima, posebno majci, što prošli put nije bio slučaj, naprotiv", opisao je izvor svjedočenje koje je u sudnici Specijalnog suda u Beogradu trajalo pet sati.

'Kao da je naučio napamet'

"Rekao je da zahtjevi njegove majke nisu utjecali na njega da počini masovno ubojstvo 3. svibnja. Prošli put naveo je suprotno, tvrdeći da je majka imala nerealne zahtjeve, da je stalno tražila od njega da bude najbolji, a da ga je otac nazvao psihopatom. Upitan zbog čega je promijenio mišljenje, on je rekao 'da je sada sazrio'", rekao je izvor.

"Naravno, što se krije iza toga tek će se saznati, svakako nije tek tako promijenio ploču", dodao je izvor napominjući da dječak ubojica nije negirao zločin.

Djelovalo je, nastavio je izvor, kao da je masovni ubojica naučio napamet što treba reći.

"Sve što je rekao, svodilo se na to da je sada porastao i da je sazrio pa mu je to bila osnovna priča zato što je promijenio dijelove ranijeg iskaza. Na sva pitanja je hladnokrvno odgovarao, ali je ovoga puta djelovalo kao da je tekst naučio napamet", opisao je izvor za Kurir.

Mučna atmosfera

Podsjetimo, maloljetnik nije imao nikakav kontakt s majkom otkako se zločin dogodio i otkako je njoj izrečena zabrana prilaska sinu.

Ona je u srijedu na sudu rekla da "iz prevelike ljubavi sinu neće postavljati pitanja".

"To je bilo jako mučno, posebno zato što su u sudnici bili i pojedini roditelji ubijene djece. Degutantno je da ona plače pred njima, a oni su ti koji su ostali bez svoje djece zauvijek i to ni krivi ni dužni. Pokušaj da se ublaži njezina krivica im jako teško pada", otkrio je izvor.

