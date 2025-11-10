NA HAVAJIMA /
Vulkanska zvijer se probudila: Zadnji put lavu rigala 400 metara u vis, stižu nove snimke
U godini dana, ovaj vulkan bio je aktivan čak 36 puta
10.11.2025.
11:55
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Nevjerojatne slike pojavile su se na Havajima nakon što je vulkan Kilauea ponovno eruptirao. Od prosinca prošle godine vulkan je do danas eruptirao čak 36 puta, ovog puta uhvaćeni su trenuci kada je lava krenula iz kratera.
Prošlog mjeseca, u velikoj erupciji vulkan je lavu izbacivao 400 metara u zrak, prema podacima Američkog geološkog zavoda - to je više od zgrade Empire State Building.
#Kilauea Awesome north Vent Fountains already pic.twitter.com/4w1h36HFAy
POGLEDAJTE VIDEO Bili smo na adrenalinskom treningu u Zagorju: 'Volim kad letim i super mi je'
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
KORISTE SE STOLJEĆIMA /
Ovih 17 namirnica uništavaju bakterije poput antibiotika, a neke su pogubne za viruse
PREVIŠE JE TOGA /
Beskonačnim ispričnicama odzvonilo: Fuchsova ideja nije dobro sjela liječnicima
LIJEČNICI PROTIV MINISTRA /
Kada se počelo previše popuštati? 'Nakon covida se dogodio jedan problem...'
KOMNETAR /
Prijeteće poruke
79 UDARACA /
Piše se povijest na Svjetskom prvenstvu: Ovakav rezultat nikada nije viđen
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KORISTE SE STOLJEĆIMA /
Ovih 17 namirnica uništavaju bakterije poput antibiotika, a neke su pogubne za viruse
PREVIŠE JE TOGA /
Beskonačnim ispričnicama odzvonilo: Fuchsova ideja nije dobro sjela liječnicima
Još iz rubrike
NA HAVAJIMA /
Vulkanska zvijer se probudila: Zadnji put lavu rigala 400 metara u vis, stižu nove snimke