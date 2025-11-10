Vulkanska zvijer se probudila: Zadnji put lavu rigala 400 metara u vis, stižu nove snimke

Nevjerojatne slike pojavile su se na Havajima nakon što je vulkan Kilauea ponovno eruptirao. Od prosinca prošle godine vulkan je do danas eruptirao čak 36 puta, ovog puta uhvaćeni su trenuci kada je lava krenula iz kratera.

Foto: Via Zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Prošlog mjeseca, u velikoj erupciji vulkan je lavu izbacivao 400 metara u zrak, prema podacima Američkog geološkog zavoda - to je više od zgrade Empire State Building.

Lava erupts from Hawaii's Kilauea volcano.



One of the most active volacanoes in the world has started erupting. Kilauea, on Hawaii's Big Island, is spewing large columns of lava into the air. Kilauea is one of six active volcanoes located in the Hawaiian Islands pic.twitter.com/dXh0rNvjEc — AFP News Agency (@AFP) November 10, 2025

#Kilauea Awesome north Vent Fountains already pic.twitter.com/4w1h36HFAy

POGLEDAJTE VIDEO Bili smo na adrenalinskom treningu u Zagorju: 'Volim kad letim i super mi je'