FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA HAVAJIMA /

Vulkanska zvijer se probudila: Zadnji put lavu rigala 400 metara u vis, stižu nove snimke

Vulkanska zvijer se probudila: Zadnji put lavu rigala 400 metara u vis, stižu nove snimke
×
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

U godini dana, ovaj vulkan bio je aktivan čak 36 puta

10.11.2025.
11:55
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nevjerojatne slike pojavile su se na Havajima nakon što je vulkan Kilauea ponovno eruptirao. Od prosinca prošle godine vulkan je do danas eruptirao čak 36 puta, ovog puta uhvaćeni su trenuci kada je lava krenula iz kratera.

Vulkanska zvijer se probudila: Zadnji put lavu rigala 400 metara u vis, stižu nove snimke
Foto: Via Zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Prošlog mjeseca, u velikoj erupciji vulkan je lavu izbacivao 400 metara u zrak, prema podacima Američkog geološkog zavoda - to je više od zgrade Empire State Building.

 

#Kilauea Awesome north Vent Fountains already pic.twitter.com/4w1h36HFAy

POGLEDAJTE VIDEO Bili smo na adrenalinskom treningu u Zagorju: 'Volim kad letim i super mi je'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA HAVAJIMA /
Vulkanska zvijer se probudila: Zadnji put lavu rigala 400 metara u vis, stižu nove snimke