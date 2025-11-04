Porscheom probio zid garaže pa ostao visjeti: A kad vidite koliko vozač ima godina...

Bizarna prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak popodne u javnoj garaži u njemačkom Ludwigsburgu. Vozač (90) je izgubio kontrolu nad svojim sportskim automobilom Porsche Carrera GTS i probio betonski zid, piše Fenix.

Prema policijskom izvješću, stražnji dio vozila završio je iznad ventilacijskog okna dubokog pet metara, gdje je automobil ostao visjeti. Stariji vozač prošao je bez ozljeda, ali je nakon nesreće ostao zarobljen u automobilu. Izvlačili su ga vatrogasci.

Izgubio kontrolu

Nesreća se dogodila na prvom podzemnom katu gradske garaže. Prema pisanju lista Bild, vozač je prilikom manevriranja izgubio kontrolu i udario stražnjim dijelom u zid, koji je popustio pod silinom udara.

Kako bi izvukli vozilo, spasilačke službe spustile su automobil u okno i potom ga pažljivo izvukle. Prema procjenama, šteta iznosi oko 95.000 eura, dok uzrok nesreće još nije utvrđen.

