Dramatična poruka: 'Putin je započeo Treći svjetski rat, samo jedno ga može zaustaviti'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da Ukrajina neće izgubiti rat, nego će ga završiti pobjedom. Oštro se usprotivio ideji da Kijev plati cijenu prekida vatre kakvu traži ruski predsjednik Vladimir Putin – povlačenjem sa strateških područja koja Rusija nije uspjela osvojiti unatoč velikim gubicima.

U razgovoru za BBC Zelenski je ustvrdio da je Putin već započeo Treći svjetski rat te da je jedini odgovor snažan vojni i ekonomski pritisak koji bi ga prisilio na povlačenje.

"Vjerujem da je Putin to već započeo. Pitanje je koliko će teritorija moći zauzeti i kako ga zaustaviti... Rusija želi nametnuti svijetu drugačiji način života i promijeniti živote koje su ljudi sami odabrali."

Ruski zahtjev za predaju teritorija

Na pitanje o ruskom zahtjevu da Ukrajina preda 20 posto istočne regije Donjeck, kao i dodatna područja u Hersonu i Zaporižju, Zelenski odbacuje ideju da bi teritorijalni ustupci bili razumna cijena za mir.

"Ja to vidim drugačije. Ne gledam na to jednostavno kao na zemlju. Vidim to kao napuštanje - slabljenje naših pozicija, napuštanje stotina tisuća naših ljudi koji tamo žive. Tako ja to vidim. I siguran sam da bi ovo 'povlačenje' podijelilo naše društvo.", kaže.

Na sugestiju da bi takav potez možda zadovoljio Putina, odgovara:

"Vjerojatno bi ga to zadovoljilo na neko vrijeme... treba mu pauza... ali kad se oporavi, naši europski partneri kažu da bi to moglo potrajati tri do pet godina. Po mom mišljenju, mogao bi se oporaviti za najviše nekoliko godina. Kamo bi dalje otišao? Ne znamo, ali činjenica je da bi želio nastaviti (rat)."

Pregovori u Ženevi

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump poručio je uoči pregovora o primirju u Ženevi da bi "Ukrajina trebala što prije doći za pregovarački stol", a zapadni diplomati tvrde da vrši veći pritisak na Kijev nego na Moskvu. Od prošlog ljeta nagađa se da Trump dijeli stav s Putinom kako su teritorijalni ustupci ključ brzog primirja.

Na tvrdnje da Ukrajina bez ustupaka ne može dobiti rat, Zelenski uzvraća: "Danas ste u Kijevu, u glavnom ste gradu naše domovine, u Ukrajini ste. Vrlo sam vam zahvalan na ovome. Hoćemo li izgubiti? Naravno da ne, jer se borimo za neovisnost Ukrajine."

Za njega pobjeda znači povratak normalnog života i prekid ubijanja, ali i nešto šire – zaustavljanje globalne prijetnje koju vidi u Putinu. "Vjerujem da je zaustavljanje Putina danas i sprječavanje njegove okupacije Ukrajine pobjeda za cijeli svijet. Jer Putin se neće zaustaviti na Ukrajini."

Ukrajina nema dovoljno oružja

Na pitanje znači li pobjeda povratak svih teritorija, uključujući granice iz 1991., odgovara:

"Učinit ćemo to. To je apsolutno jasno. Samo je pitanje vremena. Učiniti to danas značilo bi gubitak ogromnog broja ljudi - milijuna ljudi - jer je ruska vojska velika i razumijemo cijenu takvih koraka. Ne biste imali dovoljno ljudi, gubili biste ih. A što je zemlja bez ljudi? Iskreno, ništa."

Dodaje kako Ukrajina trenutačno nema dovoljno oružja te da mnogo ovisi o partnerima.

"A također nemamo dovoljno oružja. To ne ovisi samo o nama, već i o našim partnerima... povratak na pravedne granice iz 1991. bez sumnje nije samo pobjeda, to je pravda. Ukrajinska pobjeda je očuvanje naše neovisnosti, a pobjeda pravde za cijeli svijet je povratak svih naših zemalja."

Zelenski se osvrnuo i na svoj napeti susret s Trumpom u Bijeloj kući prije godinu dana, kada je, prema riječima jednog zapadnog diplomata, doživio javnu "diplomatsku pljačku". Od tada, tvrde izvori, izbjegava otvorene sukobe s Washingtonom, iako su SAD zaustavile gotovo sve pošiljke vojne pomoći, zadržavši obavještajnu potporu.

Zelenski kao diktator

Na Trumpove optužbe da je diktator koji je započeo rat, Zelenski se samo nasmijao. "Nisam diktator i nisam započeo rat, to je to."

Upitan može li vjerovati Trumpu i eventualnim američkim sigurnosnim jamstvima, odgovara: "Nije riječ samo o predsjedniku Trumpu, govorimo o Americi... Želimo jamstva na primjer 30 godina. Političke elite će se mijenjati, vođe će se mijenjati."

Naglašava da bi jamstva morala biti potvrđena u Kongresu. "O njima će se glasati u Kongresu s razlogom. Nisu samo predsjednici u pitanju. Kongres je potreban. Jer se predsjednici mijenjaju, ali institucije ostaju."

Izbori u Ukrajini

Govoreći o izborima, koji su odgođeni zbog ratnog stanja, Zelenski kaže: "Možda ću se kandidirati, a možda i ne."

No dodaje da bi ih razmotrio ako bi to bio uvjet za mir. "Ako je ovo uvjet za prekid rata, učinimo to... 'morate odlučiti jednu stvar: želite me se riješiti ili želite održati izbore? Ako želite održati izbore... onda ih pošteno održite... I vi sami morate priznati da su ovo legitimni izbori'"

Unatoč kritikama i korupcijskim skandalima u vladi, Zelenski i dalje uživa snažnu potporu javnosti. I dalje traži dodatnu vojnu pomoć, uključujući licencu za proizvodnju američkih sustava Patriot. "Danas je problem protuzračna obrana. To je najteži problem... Zasad u tome nismo postigli uspjeh."

Na pitanje zašto saveznici to ne dopuštaju, kratko odgovara: "Ne znam. Nemam odgovor."

Šah s mnogo vođa

I dok mnogi strahuju od dugog rata, Zelenski tvrdi da postoje paralelni putovi prema uspjehu.

"Ne, ne, ne, to su dva paralelna puta... igrate šah s mnogo vođa, a ne s Rusijom... I jedan od tih paralelnih puteva će, mislim, donijeti uspjeh. Za nas je uspjeh zaustaviti Putina", rekao je.

Na kraju, na pitanje hoće li Putin ikada okončati rat bez snažnog pritiska, odgovara neodređeno:

"Da i ne. Vidjet ćemo. Da i ne. Ne želi, ali ne želi ne znači da neće."

