Zelenski: 'Mirovni sporazum mogao bi biti potpisan sljedeći tjedan'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi dokumenti za mirovni sporazum mogli biti potpisani već sljedeći tjedan, pod uvjetom da se do tada postigne dogovor. Navodi kako bi sporazum mogao biti službeno potvrđen u švicarskom gradu Davosu, gdje će se međunarodni čelnici, uključujući Donalda Trumpa, okupiti na Svjetskom gospodarskom forumu.

Zelenski je naglasio da su Ukrajini potrebna sigurnosna jamstva koja će trajati duže od Trumpova predsjedničkog mandata. Kako bi dogovorili sigurnosna jamstva, ukrajinska delegacija putuje u SAD gdje će pokušati dogovoriti tzv. 'paket za prosperitet', piše Sky News.

Također je optužio Rusiju za odugovlačenje mirovnih napora, poručivši da ultimatumi nisu način na koji se vodi diplomacija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trump krivi Zelenskog za kočenje mira

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump okrivio je Zelenskog za kočenje dogovora o miru i kazao kako smatra da je Vladimir Putin spreman postići dogovor.

"Mislim da je Ukrajina manje spremna postići dogovor", ustvrdio je. Na pitanje zašto još nije uspio riješiti sukob, Trump je odgovorio: "Zelenski."

Kremlj je objavio da se Rusija slaže s tim stavom. Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je: "S tim se možemo složiti, to je stvarno tako. Predsjednik Putin i ruska strana nastavljaju biti otvoreni".

POGLEDAJTE VIDEO: Andrej Plenković na sjednici Vlade: Hrvatska nikada nije razmatrala slati vojnike u Ukrajinu