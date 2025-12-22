Putin objavio svoj uvjet za mir u Europi: 'Nakon Ukrajine neće više biti ratova ako...'

Američki i ukrajinski izaslanici kažu da su se u Miamiju održali "produktivni i konstruktivni" razgovori, ali se čini da još uvijek nema većeg napretka u naporima za okončanje rata Ukrajine s Rusijom.

Izaslanik Donalda Trumpa, Steve Witkoff i glavnim ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim izjavili su da se sastanak usredotočio na usklađivanje stavova o planu od 20 točaka, "multilateralnom okviru sigurnosnih jamstava", "okviru sigurnosnih jamstava SAD-a za Ukrajinu" i "planu za gospodarstvo i prosperitet", piše BBC.

"Naš zajednički prioritet je zaustaviti ubijanje, osigurati zajamčenu sigurnost i stvoriti uvjete za oporavak, stabilnost i dugoročni prosperitet Ukrajine", rekli su Witkoff i Umerov u izjavi.

Američki mirovni plan

Sastanci su posljednji korak u tjednima diplomatskih aktivnosti, potaknutih curenjem američkog mirovnog plana od 28 točaka koji je šokirao Ukrajinu i njezine europske saveznike jer su se činili da favoriziraju Rusiju, koja je prije gotovo četiri godine pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu.

Witkoff je rekao da su se predstavnici Rusije sastali s njim i drugim američkim dužnosnicima na jugu Floride, uključujući Trumpovog zeta Jareda Kushnera.

Ti sastanci s ruskim izaslanikom Dmitrijevim, ističe Witkoff, također su bili "produktivni i konstruktivni" te da "Rusija ostaje u potpunosti predana postizanju mira u Ukrajini".

Putinov uvjet

Izvješća američkih obavještajnih službi i dalje upozoravaju da ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje želi zauzeti cijelu Ukrajinu i vratiti dijelove Europe koji su pripadali bivšem Sovjetskom carstvu, reklo je za Reuters šest izvora upoznatih s američkim obavještajnim službama.

Ovo se događa nakon što je Putin za BBC-jevog Stevea Rosenberga rekao da nakon Ukrajine više neće biti ratova ako se prema Rusiji postupa s poštovanjem.

"Neće biti nikakvih operacija ako se prema nama odnosite s poštovanjem, ako poštujete naše interese baš kao što smo mi oduvijek pokušavali poštovati vaše", rekao je.

