FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPET SUZDRŽANI /

139 država 'za' rezoluciju o Izraelu i Gazi, ali ne i Hrvatska. Vlada nam je dala 3 razloga zašto su tako odlučili

139 država 'za' rezoluciju o Izraelu i Gazi, ali ne i Hrvatska. Vlada nam je dala 3 razloga zašto su tako odlučili
×
Foto: Dts Nachrichtenagentur/imago Stock&people/profimedia

Od europskih zemalja, osim Hrvatske suzdržane su bile i Bugarska, Češka, Slovačka, Albanija, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Srbija i Ukrajina, dok je Mađarska bila protiv

13.12.2025.
8:04
Jakov SedlarAna Mlinarić
Dts Nachrichtenagentur/imago Stock&people/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Opća skupština UN jučer je glasovanjem sa 139 glasova za, 12 glasova protiv i 19 suzdržanih, usvojila Rezoluciju kojom se pozdravlja savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o obvezama Izraela u vezi s prisutnošću i aktivnostima Ujedinjenih naroda, drugih međunarodnih organizacija i trećih država na i u vezi s okupiranim palestinskim teritorijem.

Rezolucijom se zahtijeva da Izrael ispuni sve svoje pravne obveze prema međunarodnom pravu, uključujući i one koje je propisao Sud. To uključuje njezine obveze kao okupacijske sile i kao članice Ujedinjenih naroda, uključujući opću obvezu upravljanja teritorijem u korist lokalnog stanovništva i obvezu suradnje u dobroj vjeri s UN-om. 

Hrvatska je glasala suzdržano. Iz Ureda predsjednika RH sinoć su nam rekli da je uputa predsjednika bila da se glasa za. Više o tome čitajte OVDJE

Vlada RH za RTL Danas: 'Savjetodavna mišljenja ne treba koristiti u političkom nadmetanju'

Sada smo dobili odgovor i iz Vlade RH:

"Prvo, Hrvatska je glasala suzdržano i prilikom usvajanja prošlogodišnje rezolucije kojom se uopće tražilo ovo savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda (ICJ), a koje rezolucija tematizira. Smatrali smo kako savjetodavna mišljenja ne treba koristiti u političkom nadmetanju, nego u rješavanju problema. U tom kontekstu, ostali smo principijelni.

Drugo, u krhkom procesu smirivanja situacije na Bliskom istoku, napore ka konačnoj uspostavi mira općenito treba podupirati, a ne učvršćivati podjele. U međuvremenu smo imali pozitivne korake prema uspostavi mira. Iako rezolucija pohvaljuje medijacijske napore ka miru koje poduzimaju SAD, Katar, Egipat i Turska, rezolucija u ovom obliku tim naporima ne pomaže. Smjer rezolucije i isticanje određenih elemenata savjetodavnog mišljenja ICJ-a stavlja glavne medijatore jedne protiv drugih prilikom glasanja i učvršćuje pozicije suprotstavljenih strana. Na ovaj način, tekst rezolucije nažalost ne funkcionira usklađeno s posredničkim mirovnim procesom.

Treće, rezolucija ne spominje Hamas, niti nudi rješenja ili viziju za dogovor palestinskih frakcija o održivoj palestinskoj državi. U tom cjelokupnom kontekstu, Hrvatska je (i ovaj put) odlučila biti suzdržana", rekli su nam iz Vlade. 

Dodajmo da od europskih zemalja, osim Hrvatske suzdržane su bile i Bugarska, Češka, Slovačka, Albanija, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Srbija i Ukrajina, dok je Mađarska bila protiv. 

POGLEDAJTE VIDEO: Četiri europske zemlje zbog Izraela neće sudjelovati na Euroviziji: 'Ljudi umiru i gladuju'

UnRezolucijaVlada RhZoran MilanovićAndrej PlenkovićGlasanjeRezolucija Un-aIzrael
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OPET SUZDRŽANI /
139 država 'za' rezoluciju o Izraelu i Gazi, ali ne i Hrvatska. Vlada nam je dala 3 razloga zašto su tako odlučili