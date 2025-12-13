139 država 'za' rezoluciju o Izraelu i Gazi, ali ne i Hrvatska. Vlada nam je dala 3 razloga zašto su tako odlučili

Opća skupština UN jučer je glasovanjem sa 139 glasova za, 12 glasova protiv i 19 suzdržanih, usvojila Rezoluciju kojom se pozdravlja savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o obvezama Izraela u vezi s prisutnošću i aktivnostima Ujedinjenih naroda, drugih međunarodnih organizacija i trećih država na i u vezi s okupiranim palestinskim teritorijem.

Rezolucijom se zahtijeva da Izrael ispuni sve svoje pravne obveze prema međunarodnom pravu, uključujući i one koje je propisao Sud. To uključuje njezine obveze kao okupacijske sile i kao članice Ujedinjenih naroda, uključujući opću obvezu upravljanja teritorijem u korist lokalnog stanovništva i obvezu suradnje u dobroj vjeri s UN-om.

Hrvatska je glasala suzdržano. Iz Ureda predsjednika RH sinoć su nam rekli da je uputa predsjednika bila da se glasa za. Više o tome čitajte OVDJE.

HRVATSKA SUZDRZANA o UN rezoluciji kojom se Izrael poziva da postuje misljenje @CIJ_ICJ o okupiranom palestinskom teritoriju i za bezuvjetan pristup pomoci za Gazu@VladaRH nam jos nije odgovorila zasto je RH glasala suzdrzano. @Ured_PRH kazu da je uputa PRH bila da se glasa ZA pic.twitter.com/ZQElUpRjps — Ana Mlinarić (@Ana_Mlinaric) December 12, 2025

Vlada RH za RTL Danas: 'Savjetodavna mišljenja ne treba koristiti u političkom nadmetanju'

Sada smo dobili odgovor i iz Vlade RH:

"Prvo, Hrvatska je glasala suzdržano i prilikom usvajanja prošlogodišnje rezolucije kojom se uopće tražilo ovo savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda (ICJ), a koje rezolucija tematizira. Smatrali smo kako savjetodavna mišljenja ne treba koristiti u političkom nadmetanju, nego u rješavanju problema. U tom kontekstu, ostali smo principijelni.

Drugo, u krhkom procesu smirivanja situacije na Bliskom istoku, napore ka konačnoj uspostavi mira općenito treba podupirati, a ne učvršćivati podjele. U međuvremenu smo imali pozitivne korake prema uspostavi mira. Iako rezolucija pohvaljuje medijacijske napore ka miru koje poduzimaju SAD, Katar, Egipat i Turska, rezolucija u ovom obliku tim naporima ne pomaže. Smjer rezolucije i isticanje određenih elemenata savjetodavnog mišljenja ICJ-a stavlja glavne medijatore jedne protiv drugih prilikom glasanja i učvršćuje pozicije suprotstavljenih strana. Na ovaj način, tekst rezolucije nažalost ne funkcionira usklađeno s posredničkim mirovnim procesom.

Treće, rezolucija ne spominje Hamas, niti nudi rješenja ili viziju za dogovor palestinskih frakcija o održivoj palestinskoj državi. U tom cjelokupnom kontekstu, Hrvatska je (i ovaj put) odlučila biti suzdržana", rekli su nam iz Vlade.

Dodajmo da od europskih zemalja, osim Hrvatske suzdržane su bile i Bugarska, Češka, Slovačka, Albanija, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Srbija i Ukrajina, dok je Mađarska bila protiv.

