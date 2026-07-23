Epidemija uzima maha: Opaki virus usmrtio više od 1000 ljudi! Nema cjepiva ni lijeka

Broj umrlih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo u četvrtak je premašio tisuću, a broj potvrđenih slučajeva porastao je na 2536, priopćio je Institut za javno zdravstvo DR Konga.

Riječ je o 17. epidemiji ebole u toj zemlji, koja je službeno proglašena sredinom svibnja, no stručnjaci vjeruju da se zaraza počela širiti nekoliko tjedana ranije.

Epidemiju uzrokuje rijedak soj Bundibugyo, čija stopa smrtnosti može dosegnuti 40 posto. Za taj soj ne postoji odobreno cjepivo niti specifični lijekovi.

Zdravstvene vlasti suočene su s nesigurnošću na istoku Konga, epicentru izbijanja bolesti, gdje djeluju deseci naoružanih skupina. Osim nedostatka osnovnih medicinskih potrepština, zabilježeni su i napadi lokalnog stanovništva na zdravstvene ustanove.

Šire se teorije zavjere

Dio obitelji preminulih izrazio je nezadovoljstvo zbog zdravstvenih ograničenja koja im onemogućuju tradicionalne pogrebne obrede, a među stanovništvom su se proširile i teorije zavjere prema kojima je epidemija izmišljena.

Ebola se prenosi izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, živih ili preminulih. Bolest može izazvati groznicu, povraćanje, proljev, a u težim slučajevima unutarnje i vanjsko krvarenje.

Kongoanske vlasti izvijestile su da su od posljednjeg izvješća zabilježena 63 nova slučaja i 34 smrtna ishoda.

Epidemija se proširila na Ugandu

Epidemija se proširila i na susjednu Ugandu, no tamošnje su vlasti uspjele zadržati broj potvrđenih slučajeva na 20. U Ugandi nije zabilježen nijedan novi slučaj od 22. lipnja, a posljednji oboljeli otpušten je iz bolnice 16. srpnja, čime je započelo 42-dnevno odbrojavanje do mogućeg proglašenja zemlje slobodnom od virusa.