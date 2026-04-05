Svijet /

Veselje na drugom kraju svijeta: Čak 130 osoba u Argentini dobilo hrvatsko državljanstvo

Veselje na drugom kraju svijeta: Čak 130 osoba u Argentini dobilo hrvatsko državljanstvo
Foto: Rupert Oberhäuser/imageBROKER/Profimedia

Predstavnik tamošnje zajednice Cristian Šprljan rekao je da je dodijeljeno 130 potvrda o državljanstvu

5.4.2026.
22:24
Hina
Rupert Oberhäuser/imageBROKER/Profimedia
U Argentini, gdje živi oko 300.000 osoba hrvatskog porijekla, prije tjedan dana je 130 osoba dobilo hrvatsko državljanstvo, rekli su Hini u nedjelju predstavnici lokalnih Hrvata.

U Cordobi, drugom po veličini gradu u toj južnoameričkoj zemlji, boravili su 27. i 28. ožujka predstavnici hrvatskog konzulata iz Buenos Airesa.

Tijekom tih "konzularnih dana“ uručili su potvrde o državljanstvu osobama kojima je zahtjev odobren. Predaja je obavljena u Hrvatskom domu, prostoru gdje se okuplja hrvatska zajednica u Cordobi, a gdje će se u studenom okupiti hrvatska dijaspora Južne Amerike na svom godišnjem susretu.

Predstavnik tamošnje zajednice Cristian Šprljan rekao je da je dodijeljeno 130 potvrda o državljanstvu.

Hrvatska vlada potiče osobe hrvatskog porijekla na preseljenje u Hrvatsku koja se suočava s padom broja stanovnika i nedostatkom radne snage. Posljednjih godina raste interes za hrvatskim državljanstvom i putovnicama u svim zemljama Južne Amerike.

Sljedeći konzularni dani planirani su u gradovima Mendozi, Montevideu i Asunciónu, izvijestio je HRT iz Argentine.

ArgentinaDrzavljanstvoBuenos Aires
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
