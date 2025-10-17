Vera (26) je mislila da je na Tajlandu čeka posao, a onda je uslijedila noćna mora: Ostala bez organa

Mlada Bjeloruskinja Vera Kracova (26) je iz Minska preselila u Sankt Peterburg, a od tamo je otputovala u Bangkok zbog lažnog oglasa za posao u modnoj industriji. Umjesto posla iz snova Vera je postala žrtva međunarodne mreže trgovine ljudima koja djeluje na granici Tajlanda i Mjanmara, piše Daily Mail.

Veru je otela banda i prevezla preko granice u Mjanmar. Tamo kriminalne grupe zajedno s lokalnom milicijom vode kampove u kojima otete žrtve pod prisilom sudjeluju u prevarama na internetu. Procjenjuje se da se u takvim kampovima nalazi i do 100 tisuća ljudi.

Žrtvama često oduzimaju putovnice i mobitele, a prijete im se vađenjem organa ili prisilnom prostitucijom ako ne uspiju prevariti žrtve na internetu.

Organe su prodali, a tijelo kremirali

Verina obitelj je isprva vjerovala kako radi na poslovima promocije, ali izgubili su svaki kontakt u listopadu. Ubrzo nakon toga Verina obitelj je navodno obaviještena kako je Vera mrtva te da moraju platiti pola milijuna eura kako bi dobili njezino tijelo. Kasnije su Verinu obitelj kontaktirali otmičari i rekli im kako su njene organe prodali, a tijelo kremirali.

Vera je završila fakultet, ranije je putovala u Vijetnam, Kinu i Indoneziju. Na društvenim mrežama prestala je biti aktivna 12. rujna nakon dolaska u Bangkok.

Vera nije jedina

U ruskim medijima spominje se i slučaj Dashinime Ochirnimayeve (24) iz Sibira, koju su otmičari također namamili lažnim oglasom za manekenski posao. Ona je također prokrijumčarena u Mjanmar, ali su je ruski diplomati uspjeli spasiti i vratiti u Tajland, a zatim u Rusiju.

Ruski veleposlanik u Tajlandu Jevgenij Tomihin osobno je sudjelovao u akciji spašavanja. Upozorio je na opasnost lažnih poslova koji se šire na društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje.

"Naša državljanka bila je prevarena i poslana iz Tajlanda u Mjanmar pod izlikom posla modela, no ondje je završila u prisilnom radu", izjavio je Tomihin.

Kampovi na granici Mjanmara i Tajlanda često rade uz zaštitu lokalnih vlasti ili oružanih skupina te predstavljaju ozbiljan sigurnosni i humanitarni problem u regiji jugoistočne Azije, tvrde ruski i međunarodni izvori. Regrutiraju mlade žene kao "modele" kako bi ljudima izvlačile novac.

POGLEDAJTE VIDEO: Lovorka Marinović: 'Trgovina ljudima postoji i u Hrvatskoj, samo žrtve prolaze ispod radara'