Veliki požar u susjedstvu, vatrogasci se s buktinjom bore od jutra: Stigla pomoć iz zraka

Oko 90 slovenskih vatrogasaca od jutra se bori s požarom na Gradskom brdu u Celju. Voditelj celjskih vatrogasaca Boris Žnidarko je za 24Ur.com potvrdio da gori na nepristupačnom terenu u blizini Celjskog dvorca ispod dva dalekovoda, a pomoć u gašenju stiže i iz zraka.

U međuvremenu su isključeni dalekovodi pa je dio stanovnika bez struje.

Vatrogasci su dojavu dobili nešto prije osam sati ujutro te su izašli na teren. Budući da se radi o nepristupačnom terenu pod dalekovodima, suhom terenu, padini i vjetru, vatra se brzo širila, ali nasreću ne prijeti kućama.

Apel građanima

Jedan air tractor već je stigao na požarište, a drugi bi trebao doći uskoro.

Procjenjuje se da je u požaru već izgorjelo oko 16.000 četvornih metara šume.

Stanovnicima u blizini se savjetuje da zatvore prozore zbog širenja dima te da se ne zadržavaju u blizini požarišta kako ne bi ometali pristup vatrogasnim vozilima.

U međuvremenu je požar lokaliziran, ali nije u potpunosti ugašen.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski vatrogasci slave 150. godina! Jembrih: 'Vidimo stvari koje normalni ljudi ne bi trebali vidjeti'