FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEPRISTUPAČAN TEREN /

Veliki požar u susjedstvu, vatrogasci se s buktinjom bore od jutra: Stigla pomoć iz zraka

Veliki požar u susjedstvu, vatrogasci se s buktinjom bore od jutra: Stigla pomoć iz zraka
×
Foto: 24Ur.com, Mestna občina Celje/Facebook, screenshot

Budući da se radi o nepristupačnom terenu pod dalekovodima, suhom terenu, padini i vjetru, vatra se brzo širila

11.5.2026.
13:07
Dunja Stanković
24Ur.com, Mestna občina Celje/Facebook, screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Oko 90 slovenskih vatrogasaca od jutra se bori s požarom na Gradskom brdu u Celju. Voditelj celjskih vatrogasaca Boris Žnidarko je za 24Ur.com potvrdio da gori na nepristupačnom terenu u blizini Celjskog dvorca ispod dva dalekovoda, a pomoć u gašenju stiže i iz zraka. 

U međuvremenu su isključeni dalekovodi pa je dio stanovnika bez struje. 

Vatrogasci su dojavu dobili nešto prije osam sati ujutro te su izašli na teren. Budući da se radi o nepristupačnom terenu pod dalekovodima, suhom terenu, padini i vjetru, vatra se brzo širila, ali nasreću ne prijeti kućama. 

Jedan air tractor već je stigao na požarište, a drugi bi trebao doći uskoro. 

Procjenjuje se da je u požaru već izgorjelo oko 16.000 četvornih metara šume. 

Stanovnicima u blizini se savjetuje da zatvore prozore zbog širenja dima te da se ne zadržavaju u blizini požarišta kako ne bi ometali pristup vatrogasnim vozilima. 

U međuvremenu je požar lokaliziran, ali nije u potpunosti ugašen. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski vatrogasci slave 150. godina! Jembrih: 'Vidimo stvari koje normalni ljudi ne bi trebali vidjeti'

PožarSlovenijaVatrogasciVatraCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike