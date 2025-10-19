BMW smrskan do neprepoznatljivosti, autobus udario u stup: Duško umro na mjestu

Jedna osoba je poginula, a dvije su zadobile ozljede u nedjelju ujutro u teškoj prometnoj nesreći u Bečnju kod Čačka u Srbiji.

Kurir.rs javlja da su se sudarili automobil marke BMW i autobus, nakon čega je autobus sletio s ceste i udario u stup dalekovoda. Vozač BMW-a Duško C. (54) umro je na licu mjesta, a 66-godišnji vozač autobusa i godinu dana mlađi putnik su ozlijeđeni.

Sve okolnosti strašnog sudara trebao bi otkriti očevid, no mještani su ispričali da je 54-godišnjak izgubio kontrolu nad autom i sudario se s autobusom.

Uznemirujuće fotografije

"Fotografije s lica mjesta zbilja su jezive. Sudar je bio toliko silovit da je automobil u potpunosti smrskan. Autobus je od jačine udara sletio i udario u stup dalekovoda, a također je poprilično oštećen", rekao je jedan očevidac.

Hitna pomoć i policija izašle su na teren, a promet se odvijao otežano uz povremeno zastoje dok su službe uklanjala smrskana vozila i sanirala mjesto tragedije.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori kaosa na A3: Smrskani auti, jedna osoba je poginula