Udari u Bejrutu i srcu Teherana, WSJ: SAD planira slanje tisuća vojnika na Bliski istok

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da će obustaviti napade na iranska energetska postrojenja na 10 dana na temelju zahtjeva iranske vlade te je rekao da pregovori s Teheranom idu "jako dobro".

"Prema zahtjevu iranske vlade, pauzirat ću period uništenja energetskih postrojenja za deset dana do ponedjeljka, 6. travnja 2026. godine u osam sati poslijepodne, po istočnom vremenu", napisao je na svojoj mreži Truth Social.

Tijek događaja:

Izraelska vojska: Gotov val napada 'u srcu Teherana'

Rusi se evakuiraju iz nuklearne elektrane u Iranu

WSJ: SAD planira slati 10.000 vojnika na Bliski istok

Pratite tijek događaja:

Zračni napad u Bejrutu

7.32 - Reuters izvještava o napadima u Bejrutu rano ujutro. Tri rakete u napadu su ciljale zgradu u južnom predgrađu glavnog grada Libanona.

Više detalja nije poznato, no Izrael je pokrenuo ofenzivu protiv Hezbollaha nakon što je skupina početkom ožujka otvorila vatru na Izrael.

Hezbollah je kazao da djeluje u znak odmazde za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe i ajatolaha Alija Hameneija.

WSJ: SAD planira poslati još tisuće vojnika na Bliski istok

7.10 - Wall Street Journal je, pozivajći se na američke obrambene dužnosnike, objavio da Sjedinjene Američke Države razmatraju slanje do 10.000 dodatnih vojnika na Bliski istok.

Navodno Pentagon želi dati Donaldu Trumpu više vojnih opcija u regiji čak i dok on tvrdi da se vode "produktivni" mirovni pregovori s Iranom - što je Teheran brzo osporio.

U četvrtak je Trump produžio pauzu od svoje prijetnje bombardiranjem iranske energetske infrastrukture do 6. travnja, nakon što je prethodno upozorio da će SAD napasti takva mjesta ako Iran ponovno ne otvori Hormuški tjesnac.

Završio val napada 'u srcu Teherana'

7.00 - Izraelske obrambene snage (IDF) tijekom noći su objavile da je završio "val napada u srcu Teherana".

U izjavi, IDF je rekao da je ciljao iransku infrastrukturu u onome što je nazvao napadima "širih razmjera".

Izraelske obrambene snage (IDF) ranije su izjavile da su identificirale iranske rakete lansirane prema Izraelu te da rade na "presretanju prijetnje".

Rusi se evakuiraju iz nuklearne elektrane u Iranu

6.55 - Više od 160 ruskih stručnjaka evakuirano je iz iranske nuklearne elektrane Bushehr, izvijestila je ruska državna novinska agencija Tass, koju citira Sky News.

"Očekujemo da će svih 163 osobe večeras prijeći iransko-armensku granicu“, rekao je Aleksej Lihačov, izvršni direktor Rosatoma, državne tvrtke za nuklearnu energiju.

Okršaj u Direktu! Herzog: 'Izrael nije izgubio ovaj rat.' Haidar Diab: 'Prijatelju, gotovo je'

6.50 - Dok svijet sa strepnjom iščekuje rasplet krize na Bliskom istoku, u studiju Direkta suočili su se novinar Večernjeg lista, Hasan Haidar Diab i Ernest Herzog, izvršni direktor za operacije Svjetskog židovskog kongresa.

