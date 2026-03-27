Trump održao govor i preimenovao Hormuški tjesnac: 'Ispostavilo se da sam bio u pravu'

Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Miamiju na događaju Future Investment Initiative. Iako govor nije trebao biti namijenjen temi rata u Iranu, Trump je i to spomenuo, piše Sky News.

Trump je rekao da je Teheran "u bijegu".

"Iran je 47 godina poznat kao nasilnik Bliskog istoka, ali oni više nisu nasilnici - u bijegu su."

"Večeras smo bliže nego ikad usponu Bliskog istoka koji je konačno oslobođen iranskog terora, agresije i nuklearne ucjene", nastavio je.

Ponovio je da je američka vojska najmoćnija na svijetu, da bi Iran upotrijebio nuklearno oružje da ga je razvio i da je iranska vojska "desetkovana".

'Moraju otvoriti Trumpov tjesnac'

Rekao je da SAD i Iran "sada pregovaraju" i da bi "bilo sjajno kad bismo mogli nešto učiniti".

Pozvao je Iran da otvori Hormuški tjesnac.

"Moraju otvoriti Trumpov tjesnac - mislim, Hormuški tjesnac", rekao je Trump i dodao: "Lažne vijesti će reći 'slučajno je rekao' - ne, kod mene nema slučajnosti. Nema ih previše."

Govoreći o iranskom vodstvu, rekao je da vrhovni vođa "više nije vrhovni" i da je Iran "jedina zemlja u kojoj nitko ne želi voditi".

Trump je ponovio da je "vrlo razočaran" NATO-om jer nije pomogao SAD-u u ratu s Iranom.

"Oduvijek sam govorio da je NATO papirnati tigar."

"Da se taj veliki ikad dogodi, jamčim vam da ih ne bi bilo tamo", dodaje Trump, očito misleći na potencijalni Treći svjetski rat.

"Napravili su veliku grešku, nisu bili tamo", dodao je Trump, govoreći dalje o NATO-u.

Posebno je spomenuo francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza te je rekao da su mu "prijatelji", ali ih je kritizirao jer su rekli da Iran nije njihov rat.

"Pa, ​​Ukrajina nije naš rat, ali smo im pomogli", rekao je Trump.

O pregovorima

Podsjetio je na svoje ranije izjave o održavanju američko-iranskih pregovora, a potom i da je Teheran negirao te razgovore.

"Ispostavilo se da sam bio u pravu. Pregovarali su, što su i priznali dva dana kasnije", rekao je Trump.

"I kako bi ispravili svoju pogrešnu izjavu, rekli su, poslat ćemo vam osam brodova nafte. Zapravo su rekli da će dodati još dva i dodali su još dva, tako da smo imali dest brodova, a onda su ljudi shvatili da zapravo pregovaramo", rekao je Trump.

