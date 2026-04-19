Užas U SAD-u! U pucnjavi ubijeno osmero djece, napadač likvidiran nakon potjere

Osmero djece ubijeno je u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u nedjelju rano ujutro u gradu Shreveport u američkoj saveznoj državi Louisiani, priopćila je policija, piše NBC news.

Policajci su intervenirali nešto nakon 6 sati ujutro u bloku 300 ulice West 79th nakon dojave o obiteljskom sukobu. Glasnogovornik policije Christopher Bordelon opisao je mjesto zločina kao “opsežno”, ističući da se proteže na dvije kuće u toj ulici te još jednu u obližnjoj Harrison Street.

"Imamo tri različite lokacije. Sama pucnjava dogodila se ovdje u bloku 300 ulice West 79th. Postoji i drugo mjesto povezano s pucnjavom u Harrison Streetu, a tu je i susjedna kuća u koju je jedna od žrtava pobjegla nakon pucnjave", rekao je Bordelon.

🇺🇸 8 children are dead after a shooting in Louisiana.



Victims range in age from 18 months to 15 years old.



Police say the incident began as a domestic dispute. The suspect attempted to flee by carjacking a vehicle.



Ukupno je pogođeno deset osoba, od kojih je osam smrtno stradalo. Žrtve su djeca u dobi od jedne do 14 godina, potvrdila je policija na konferenciji za medije.

Napadač oteo vozilo i pokušao pobjeći

Nakon napada, osumnjičeni je pobjegao s mjesta zločina te u blizini raskrižja ulica West 79th i Lynnwood oteo vozilo. Policija je ubrzo krenula u potjeru.

"Tijekom bijega osumnjičeni je izvršio otmicu vozila, nakon čega su policijski službenici krenuli za njim", rekao je Bordelon.

Potjera je završila u susjednoj župi Bossier, gdje su policajci pucali na osumnjičenog i usmrtili ga.

Policija vjeruje da je riječ o jedinom počinitelju koji je pucao na svim lokacijama.

Djeca među žrtvama bila su njegova

Iako identitet napadača zasad nije objavljen, policija je potvrdila da su neka od ubijene djece bila njegova potomci. Motiv napada još uvijek nije poznat.

Gradonačelnik Shreveporta Tom Arceneaux izjavio je kako je zajednica u šoku i žalosti.

"Ovo je tragična situacija, možda najteža koju smo ikada imali u Shreveportu. Sada moramo obraditi sve informacije, a slučaj je u rukama nadležnih", rekao je.

Istraga o ovom stravičnom događaju i dalje je u tijeku.