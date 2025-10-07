Urušilo se najmanje šest katova zgrade u Madridu: Dronovi i psi traže preživjele

Najmanje tri osobe su ozlijeđene nakon što se zgrada u središtu Madrida djelomično urušila, priopćile su vlasti u utorak. Pod ruševinama je zarobljeno četvero ljudi. Madridska hitna služba potvrdila je da je pružila pomoć trojici radnika, od kojih je jedan prevezen u bolnicu kolima hitne pomoći, piše El Pais.

Hitne službe koristile su dronove i pse tragače kako bi provjerile ima li još ljudi zarobljenih unutar zgrade.

Foto: Profimedia

Nastala je zbrka oko broja nestalih osoba. Dok policija kaže da je zatočeno dvoje, vatrogasci tvrde petero. Međutim, postoji mogućnost da je brojka puno veća.

Zgrada se renovirala kako bi se napravio hotel s četiri zvjezdice. Radnik koji je radio na gradilištu tvrdi da je "unutra moglo biti i do 40 ljudi. U trenutku urušavanja čuo se udar, a zatim se vidio oblak dima".

Dugo je bila napuštena

"Cijela zgrada se srušila i ne možemo proći. Puna je kola hitne pomoći i policije, a ne puštaju nas unutra“, ispričala je voditeljica slastičarnice preko puta.

Izvori iz istrage potvrđuju da se "urušilo najmanje šest katova i da je možda barem jedna osoba zarobljena, ako ne i više“.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

"Zgrada koja se srušila bila je dugo napuštena i bila je u izgradnji; na skelu su postavili ogromnu dizalicu. Rekli su mi da će graditi hotel i da će radovi trajati dvije godine", kaže susjeda koja je osjetila udarac kada se zgrada srušila.

"Prije pola sata osjetila sam strašno podrhtavanje ulice, a ispred zgrade se podigla ogromna količina prašine, oblak koji je ljude uplašio i zbunio", kaže ona.

"Bio je to užasan, izuzetno glasan prasak. Sve je bilo ispunjeno bijelom prašinom koja je izgledala kao dim, ali nije bila", kaže Milagros García Benito, vlasnica frizerskog salona preko puta srušene zgrade.