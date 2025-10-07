Gori Pariz! Eksplozije odjekuju kraj premijerovog ureda

Eksplozije su u utorak ujutro odjeknule u ulici Rue de Varenne u Parizu, u blizini ureda premijera, piše Express.co.

Središte Pariza potresle su eksplozije, a odmah nakon toga izbio je požar u blizini Ureda francuskog premijera.

Tri eksplozije odjeknule su ispred Hotela de Matignon, prema riječima svjedoka. Vatrogasci i policajci jutros su požurili na mjesto događaja.

Na jednoj snimci vidi se kako vatrogasci pokušavaju ugasiti zapaljeni kombi.

Navodno su se u kombiju nalazili kanistri s plinom, zbog čega se strahovalo od daljnjih eksplozija. Lokalni mediji također su izvijestili da je pariška vatrogasna postrojba rekla da je požar ograničen samo na kombi i da se nije proširio na obližnje zgrade.

Foto: Profimedia

Neposredno nakon ostavke premijera

Eksplozije i požar preko puta Hotela de Matignon, službene rezidencije francuskog premijera, dogodili su se neposredno nakon ostavke Sébastiena Lecornua.

Prema saznanjima, danas je tamo trebao održati sastanke.

Lecornua je za premijera imenovao predsjednik Emmanuel Macron 9. rujna nakon što je prethodna vlada srušena izglasavanjem nepovjerenja. Ostavku je podnio jučer (6. listopada) nakon samo 27 dana na vlasti.

Ovo je čini najkraće trajućom vladom.