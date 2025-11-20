Voditelj RTL-a Danas pitao Anu Brnabić o nestalima. Ona ispalila: 'Otkud 400 tisuća ljudi koji viču ZDS?!'

Voditelj i reporter RTL-a Danas Mario Jurič sudjelovao je na Forumu o proširenju Europske unije u Bruxellesu u utorak, 18. studenog, koji je okupio predstavnike država kandidatkinja među kojima su bili Srbija, Crna gora, Albanija, Moldavija.

Netom prije početka panela na kojem je sudjelovala Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine Srbije, razgovarao je s njom o ulasku Srbije u EU, kao i jednom od ključnih pitanja za odnose Hrvatske i Srbije - a to je pitanje nestalih.

Naime, Hrvatska i dalje tražio 1740 nestalih u Domovinskom ratu.

Na pitanje koja su očekivanja kad bi Srbija mogla ući u EU odgovorila je da to ne ovisi samo o Srbiji, nego o svakoj pojedinoj članici EU koje to moraju odobriti.

Bilateralna pitanja i blokade

"Dat ću primjer - klaster 3 (pregovaračko poglavlje 3 op.a.) za koji se trudimo da bude otvoren do kraja ove godine — mi smo bili spremni i ispunili sve uvjete za otvaranje klastera 3 još 2021. godine. Sad imamo 5. konstitutivni izvještaj o napretku Europske komisije o Srbiji, koja petu godinu za redom poziva članice da se otvori klaster 3, a on još nije otvoren. Srbija može provoditi reforme, ali je na kraju politička odluka država članica kada će biti spremne i za koga otvoriti vrata EU", rekla je.

Jurič je pitao može li pitanje nestalih zakočiti ulazak Srbije u EU i kako to riješiti.

"Vidjeli smo u slučaju Sjeverne Makedonije da bilo koje bilateralno pitanje, nažalost, može zakočiti ulazak bilo koje države koja želi postati punopravni član EU, što mislim da nije u redu i nije u skladu s europskim vrijednostima jer bilateralna pitanja ne trebaju spriječiti ulazak kandidata u članstvo u EU. Vidjet ćemo hoće li bilateralna pitanja i dalje moći zaustavljati i dalje neke članice da postanu dio EU", odgovorila je.

Potom se dotaknula pitanja nestalih.

Pitanje nestalih važno za obje države

"O nestalima — to je pitanje važno i za Hrvatsku i Srbiju i bilo bi važno zajedno raditi na tome. To nije nešto na čemu mora raditi samo Srbija, nego bi i Hrvatska morala biti spremna raditi na tome", rekla je Brnabić.

Na konstataciju Marija Juriča da obitelji žrtava kažu da je u pitanju arhiva i papirologije (koje su u Srbiji op.a), rekla je:

"I obitelji nestalih Srba, koji su živjeli u Hrvatskoj i protjerani iz Hrvatske, također kažu da u mrtvačnicama Zagreba, Osijeka, ali i Rijeke postoje posmrtni ostaci koji tamo desetljećima stoje, koje Hrvatska još nije željela identificirOati, ali ono što je moje pitanje -kad pričamo o europskim vrijednostima - otkud Thompsonov koncert u Zagrebu s 400.000 ljudi koji viču 'Za dom spremni'? Kako je moguće da članica EU kao što je Hrvatska nije dozvolila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti Jasenovac kao najveće srpsko stratište — ni kao privatna osoba ni kao državnik, odnosno predsjednik Republike Srbije. To je u suprotnosti s europskim vrijednostima i svakako bih voljela da se te stvari zatvore."

