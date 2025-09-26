Uragan 'Gabrielle' juri prema Europi: S vjetrovima od 200 km/h prijeti ovim zemljama

Portugalski arhipelag Azori otkazao je u četvrtak sve turističke i rekreacijske aktivnosti na 24 sata te zatvorio škole i javne službe, pozivajući ljude da ostanu u kućama prije dolaska uragana Gabrielle, piše The Herald News.

Meteorološka agencija IPMA stavila je otoke pod crvenu uzbunu - najviši stupanj izvanrednog stanja, koji se koristi samo za vremenske događaje koji nose ekstremni rizik.

Tajnik za okoliš regionalne vlade Azora, Alonso Miguel, rekao je novinarima da su sve aktivnosti uz obalu i u riječnim područjima zabranjene u sljedeća 24 sata.

Uragan, s vjetrovima između 130 i 200 kilometara na sat, vjerojatno će pogoditi sedam od devet otoka arhipelaga u Atlantskom oceanu tijekom četvrtka navečer i izazvati valove koji bi mogli doseći 18 metara, prema IPMA-i.

Osim Azora, na udaru je i Španjoska.

Izdano upozorenje i na Mallorci

Nakon razornog tajfuna Ragasa u Aziji, Gabrielle je drugi veliki tropski sustav ove sezone koji prijeti Europi. Trenutno se nalazi nad Atlantskim oceanom, ali se kreće prema sjeveroistoku, u smjeru europskog kopna, piše Fenix.

Prema podatcima Njemačkog meteorološkog zavoda (DWD), Gabrielle će tijekom vikenda dostići Pirenejski poluotok, ali tada već oslabljena, kao takozvani posttropski ciklon.

Španjolska i Portugal trebaju se pripremiti na jake udare vjetra, obilne kiše i uzburkano more. Na Mallorci je također izdano upozorenje, španjolski meteorolozi govore o "značajnoj promjeni vremenskih uvjeta" tijekom vikenda.

Već uoči vikenda zabilježen je porast temperatura na otoku, zbog pritjecanja toplog zraka iz sjeverne Afrike. No, slijedi naglo zahlađenje i obilne padaline, što bi moglo poremetiti planove brojnih turista.

Formirao se 17. rujna

Gabrielle se formirao iz dugotrajnog tropskog vala u središnjem Atlantiku 17. rujna. Zbog suhog zraka i smicanja vjetra koji su ugušili njegov razvoj, sustav je u početku bio neorganiziran s loše definiranim središtem.

Isti ti čimbenici spriječili su daljnju organizaciju nekoliko dana nakon njegovog formiranja.Novi naleti konvekcije uočeni su 19. rujna, a Gabrielle se 21. rujna pojačao u uragan 1. kategorije. Zbog povoljnih uvjeta dok se oluja kretala istočno od Bermuda, brzo se pojačao u uragan 3. kategorije 22. rujna.

Daljnje jačanje dogodilo se nakon pojačanja, a Gabrielle je dosegao svoj vrhunac kao uragan 4. kategorije s vjetrovima od 220 km/h tog poslijepodneva.

