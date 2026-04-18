GORI SKLADIŠTE NAFTE /

Gusti dim iznad Krima, pojavile se snimke napada: Zatresao ih je niz eksplozija

Foto: x/screenshot

Ujutro u subotu zabilježen je i veliki požar u rafineriji nafte Novokujbiševsk u Samarskoj oblasti

18.4.2026.
10:22
Erik Sečić
Ukrajina je u noći na subotu nastavila napade na rusku naftnu infrastrukturu i pogodila više ciljeva na okupiranom Krimu i u ruskoj Samarskoj oblasti, javlja Kyiv Independent

Ruski Telegram kanali izvijestili su da su da su dronovi tijekom noći pogodili skladište nafte u gradu Sevastopolju na Krimu. 

Tijekom iste noći, Sevastopolj i obližnju Novofedorivku zatresao je niz eksplozija, a stanovnici su ispričali da su čuli više detonacija diljem grada. Dodaju da je aktivnost protuzračne obrane bila intenzivna.

Gorjela i rafinerija nafte 

Buknulo je i u lučkom području, a Mihail Razvožajev, čelnik grada kojeg je postavila Rusija, potvrdio je da je oboreni dron pogodio spremnik s ostatkom goriva. Dodaje da nije bilo ozlijeđenih. Ujutro u subotu zabilježen je i veliki požar u rafineriji nafte Novokujbiševsk u Samarskoj oblasti. 

Ukrajinska vojska zasad nije komentirala prijavljene napade, a razmjeri nastale štete još nisu poznati.

Podsjetimo, požar je također izbio na naftnom terminala u južno ruskoj regiji Krasnodar. Gasila su ga 224 vatrogasca s 56 vozila. Žrtava nije bilo, a uzrok zasad nije poznat. 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">In der Nacht ist bei den Moskauern die Novokuybyschewski-Raffinerie ausgebrannt, es gibt auch Informationen über einen Angriff auf eine Ölbasis in Krim und auf die Raffinerie in Tichoretsk im Krasnodar-Kraj sowie auf die Raffinerie in Sysran 💥<br><br>🫡<a href="https://t.co/i8RSZRcEcg">https://t.co/i8RSZRcEcg</a> <a href="https://t.co/crkp5OlaQG">pic.twitter.com/crkp5OlaQG</a></p>&mdash; Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) <a href="https://twitter.com/Siegfri41835106/status/2045397428988153901?ref_src=twsrc%5Etfw">April 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

