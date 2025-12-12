Neviđen udar Ukrajinaca, buknula Putinova žila kucavica: Objavljene snimke

Ukrajina je u četvrtak objavila da su njezini dalekometni dronovi ovog tjedna pogodili veliku naftnu platformu Filanovsky u Kaspijskom moru, piše CNN.

Riječ je o prethodno neotkrivenoj operaciji koja dokazuje novo proširenje popisa ciljeva u sve intenzivnijoj kampanji usmjerenoj na prekid ruskih energetskih prihoda koji financiraju rat.

"Ovo je prvi ukrajinski napad na rusku infrastrukturu povezanu s proizvodnjom nafte u Kaspijskom moru", ispričao je za CNN izvor iz Sigurnosne službe Ukrajine. Navodi da je to još jedan podsjetnik Rusiji da su sva poduzeća koja rade za rat legitimne mete.

Na meti žila kucavica

Podsjetimo, ukrajinski dubinski napadi na ruska energetska postrojenja intenzivirala su se početkom 2024., ali od početka kolovoza Kijev je dodatno pojačao napore.

Ukrajinski povjerenik za sankcije Vladislav Vlasiuk naveo je da su udvostručili "sankcije dugog dometa" usmjerene na najveću žilu kucavicu Rusije.

⚡️⚡️⚡️BREAKING: Ukrainian drones just scored a historic first—shutting down Russia's massive Filanovsky oil platform in the Caspian Sea. Lukoil's key site was hit with 4+ strikes, halting oil & gas from 20+ wells. This beast holds 129M tons of oil & 30B m³ gas—exports via Caspian… pic.twitter.com/axikxaAWa1 — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) December 11, 2025

Sada Ukrajinci pogađaju sve širi spektar ciljeva - u pitanju nisu samo rafinerije, nego i izvozne infrastrukture za naftu i plin, cjevovodi, tankeri, a sada i offshore postrojenja za bušenje.

Objavljeni podaci

Podaci projekta Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) pokazuju da su Ukrajinci napali najmanje 77 ruskih postrojenja, gotovo duplo više nego u prvih sedam mjeseci godine.

Ukraine has struck a large Russian oil platform in the Caspian Sea.



The Security Service of Ukraine (SBU) struck the Filanovsky offshore platform, operated by Lukoil-Nizhnevolzhskneft, marking Ukraine's first strike against Russian oil production infrastructure in the Caspian… pic.twitter.com/u6UCzRnEqn — Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) December 11, 2025

U studenom je zabilježeno najmanje 14 pogodaka na rafinerije i četiri napada na ruske izvozne terminale. Ključni dio strategije sada je i gađanje istih postrojenja više puta. Na primjer, rafinerija Saratov u vlasništvu Rosnefta pogođena je najmanje osam puta od početka kolovoza, a polovicu tih napada ukrajinske snage izvele su u studenom.

Nestabilnija situacija

Naftni sektor Rusije izgleda puno nestabilnije nego prije godinu dana. Naftne rafinerije prerađuju oko šest posto manje nafte nego u isto vrijeme prošle godine, navodi Nikhil Dubey, viši analitičar za rafinerije u tvrtki za podatke i analitiku Kpler.

"Iako se može činiti da je taj broj mali, za Ruse je problematičan jer obično rade s vrlo malim viškom benzina", naveo je analitičar.

