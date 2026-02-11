Nakon otkaza zapalio pizzeriju u kojoj je radio: Radnici bili unutra i spriječili katastrofu

Beogradska policija uhitila je 46-godišnjeg bivšeg radnika pizzerije koji je u ljutnji nakon gubitka posla u njoj podmetnuo požar.

Drama je uslijedila nakon što se donedavni djelatnik ugostiteljskog objekta pokušao obračunati s bivšim poslodavcem. Osumnjičeni S.G. tereti se za kazneno djelo izazivanja opće opasnosti.

Telegraf neslužbeno piše da je 46-godišnjak nedavno dobio otkaz što ga je potaknulo da do pizzerije dođe s bocom benzina, izlije ga po unutrašnjosti pizzerije i zapali, a onda pobjegne.

U tom su trenutku radnici bili u objektu i uspjeli su spriječiti da se vatra proširi na cijeli lokal i susjedne objekte te su ugasili vatru.

Iako je dao "petama vjetra", počinitelj je brzo uhvaćen.

Određeno mu je zadržavanje od 48 sati, a u zakonskom roku će uz kaznenu prijavu biti priveden na saslušanje.

