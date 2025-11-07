Mračan obrat u slučaju Fabianove (8) smrti: Otkriveno tko ga je navodno ubio i spalio

Njemačka policija u četvrtak je uhitila ženu osumnjičenu za ubojstvo dječaka Fabiana (8) koji je u listopadu nestao iz kuće svojih roditelja u Güstrowu, piše Fenix.

"Nakon pretraga, uhićena je jedna žena", kazali su iz Državnog odvjetništva u Rostocku. Dodali su da su posljednjih dana provjeravali brojne izjave svjedoka koje su dovele do osnovane sumnje protiv nje.

Objavljen identitet uhićene

Iako se isprva nije znalo tko je uhićena, njemački medij Der Spiegel izvijestio je da je to bivša djevojka Fabianovog oca, koja je i pronašla tijelo.

Na istom tragu je i Bild, koji je u petak objavio da je riječ o Gini. H, samohranoj majci koja je do nedavno bila u vezi s ocem. Ističu da ju je policijski kombi oko 18.42 sati iz njene kuće odveo u policijsku postaju. Zaplijenili su njezin kamionet i odveli ga na analizu.

Tijelo je bilo spaljeno

Podsjetimo, dječaku se svaki trag izgubio u petak, 10 listopada oko 10.50 sati. Nakon četiri dana, bivša djevojka njegovog oca pronašla ga je na rubu ribnjaka u šumi u blizini Klein Upahla dok je šetala psa. Tijelo je bilo spaljeno, vjerojatno u pokušaju da se prikriju tragovi zločina.

Istražitelji su krenuli od pretpostavke da ga je iz obiteljskog doma netko prevezao automobilom, s obzirom na to da je mjesto na kojem je pronađen daleko od kuće u kojoj je živio. Vjeruju da je ubijen na dan nestanka.

