Fabiana (8) pronašli spaljenog u šumi: Policija potvrdila uznemirujuću teoriju

Njemačka policija u srijedu je objavila nove detalje o smrti dječaka Fabiana (8) iz Güstrowa.

Istraga mučnog slučaja koji je šokirao cijelu državu otkrila je da je tijelo osmogodišnjaka spaljeno, vjerojatno kako bi se prikrili tragovi zločina, javlja Fenix.

Prema službenim informacijama, dječak je ubijen 10. listopada između 11 i 15 sati. Tijelo je četiri dana kasnije u blizini malog ribnjaka u šumi nedaleko Klein Upahla pronašla bivše djevojka njegovog oca.

Poznat uzrok smrti

Podsjetimo, mediji su i tada pisali da je tijelo mališana bilo spaljeno, ali državno odvjetništvo se sve do sada nije službeno očitovalo.

Bild ističe da će se u 20.15 sati u srijedu na televizijskom kanalu ZDF-u emitirati emisija u kojoj će se pobliže prikazati detalji o mjestu na kojem je dječak pronađen. Tijekom emitiranja emisije objavit će se broj telefonske linije, a policija se nada da će potaknuti potencijalne svjedoke da im dojave informacije koje bi mogle pomoći rasvijetliti slučaj.

Istražitelji su potvrdili da Fabian nije bio žrtva seksualnog nasilja. Uzrok smrti također je poznat, ali ga još uvijek ne otkrivaju javno. Obdukcija je potvrdila da su na njegovom tijelu postojali tragovi nasilja.

