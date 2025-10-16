Malog Fabiana (8) pronašli mrtvog u šumi: Na tijelu otkriveni tragovi nasilja i spaljivanja

Njemačka policija pronašla je tijelo djeteta u blizini mjesta Klein Upahl, nedaleko od grada Güstrowa. Nalazi obdukcije potresli su Njemačku - potvrđeno je da je dječak preminuo nasilnom smrću, piše Nordkurier.

Tijelo je pronađeno u utorak, a prema navodima državnog odvjetništva u Rostocku, pokazivalo je znakove nasilja i tragove spaljivanja, što upućuje na pokušaj prikrivanja dokaza. Iako identitet djeteta još uvijek nije službeno potvrđen, istražitelji pretpostavljaju da se radi o osmogodišnjem Fabianu, dječaku koji je nestao u petak, 10. listopada.

Maleni Fabian nestao je nakon što je, prema prvim informacijama, želio posjetiti svog oca koji živi odvojeno od majke južno od Güstrowa. Nestanak je prijavila njegova majka istog dana navečer.

Policija i psi tragači uspjeli su slijediti njegov trag do autobusnog kolodvora u Güstrowu, ali je potom svaki trag nestao. U narednim danima koji su slijedili pretraživali su jezera i okolna područja, no bez uspjeha sve do utorka ujutro, kada je žena koja je šetala u blizini Klein Upahla naišla na tijelo djeteta i odmah pozvala policiju.

Bliski rođaci zamolili su da se ne otkriva njihov identitet te nisu bili u stanju vidjeti tijelo, što je, prema državnom odvjetniku, potpuno razumljivo s obzirom na okolnosti. U zajedničkoj izjavi državno odvjetništvo i policija navodi se da se pretpostavlja da je netko drugi odgovoran za smrt djeteta.

"Neobično je pronaći tijelo djeteta u šumskom području. Nažalost, polazimo od najgore pretpostavke", izjavio je glasnogovornik policije za njemačke medije. Vlasti zasad nisu potvrdile tko bi mogao biti osumnjičen.

U Güstrowu, gradu u kojem je Fabian živio, mještani pale svijeće i ostavljaju cvijeće u blizini škole koju je pohađao dječak. "Svi smo u šoku. Nitko ne može razumjeti kako se ovako nešto moglo dogoditi", rekao je jedan stanovnik.

